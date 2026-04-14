熱錢湧入股匯齊揚 新台幣收31.69元創逾1個月高點

美國與伊朗有意醞釀新一輪談判，避險情緒降溫，熱錢大舉回流，激勵股匯雙漲。台股收盤創高，新台幣兌美元盤中強漲逾1角，收盤收在31.69元，升9.5分，創逾1個月新高，台北及元太外匯市場總成交金額為20.02億美元。

美國總統川普（Donald Trump）稍早聲稱，伊朗主動聯繫希望達成協議；外電報導則指出，美國與伊朗正衡量於4月16日展開新一輪面對面談判。

美伊可望重啟對話，風險偏好情緒升溫，美國主要指數收漲，美元指數下挫。台股今天開高走高，加權指數盤中最高達36341.44點，創下歷史新高，終場漲勢收斂，收在36296.12點，上漲838.83點，收盤同創新高。

而外資今天狂買689.08億元，創下外資歷史單日買超第5大紀錄。

新台幣兌美元今天以31.73元開盤，隨後便在美元轉弱、台股強漲、熱錢湧入3大利多助攻下，展開強勁升勢，升破31.7元，最高觸及31.65元，但美元買盤迅速湧現，抑制升幅，終場收在31.69元。

外匯交易員直言，中東戰事利空已經鈍化，對股匯市衝擊未如一開始劇烈，但對能源、通膨的影響持續發酵，可能牽動聯準會後續貨幣政策；因此若戰事有落幕跡象，仍可提振市場情緒。今天股匯明顯受到美伊醞釀新一輪談判的消息面激勵，同步走升。

外匯交易員進一步指出，中東戰事爆發以來，外資大量進出，成為牽動匯市方向的主要力道，不過消息一日一變，除非局勢真正明朗，否則短線難以擺脫區間震盪格局。

央行統計今天主要貨幣對美元變動，由於避險情緒降溫，美元指數下挫0.7%，亞幣全面反攻，人民幣升值0.25%，新台幣漲0.3%，日圓勁揚0.33%，韓元強彈0.77%。