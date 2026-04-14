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國泰世華銀行App當機 金管會首度說分明原因

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
國泰世華銀行App當機，金管會首度對原因說分明看這裡。圖／本報資料照片
國泰世華銀行App當機，金管會首度對原因說分明看這裡。圖／本報資料照片

國泰華銀行App大當機，金管會今日首度明確說明對於案情了解的來龍去脈。銀行局副局長王允中指出，問題是出在F5的負載平衡，國泰世華銀後續將更換系統，並且追查為何承載量的峰值一下子會暴增至99%以上，導致這次系統問題的發生。

王允中說明，F5的負載平衡，是分流器，透過該分流器的分流，以讓之後的雲中台能更順暢的處理資訊，雖然有兩顆負債平衡器，但另一顆是備援的，國泰世華銀行一開始的承載量，峰值已到99%以上，已呈滿載狀況，因此造成系統阻塞，但由於系統只是極緩慢，並未完全不能用，因此以致備援的平衡器無法啟用。這次國泰世華銀行要查的重點，也包括為何峰值在沒有任何大量件數進入等各種外生變數之下，一下子會暴增至99%。

媒體詢問，國泰世華銀行的App這幾年來不斷出狀況，由於一直是同一家銀行發生狀況，金管會是否有因應對策？王允中回應，已請銀行公會強化資訊系統的自律規範，並訂定相關的指引、最佳的實務參考守則，讓金管會能有所據，事件發生之後，檢視有否按照自律規範的SOP來作？另外，有沒有人為疏失？這將是後續銀行局強化管理的兩大重點。

國泰世華銀行已向金管會表達，要更換負債平衡器的系統。國泰世華銀行這次是從上午9點半系統出狀況，至下午2點23分恢復正常，期間歷時約5個小時。至於這次客戶受影響的範圍，王允中則回應，倘若光依照客訴件數觀察，國泰世華銀行有400多件客訴，另外，金融評議中心也有受理到相關的陳情，他也坦言，影響層面的確會超過這個數字，因為不見得所有受影響的客戶都會來客訴。

王允中也表示，通常這種系統出狀況的情形，關機重開就可以，但要2個小時才行，所以，可能和銀行資訊人員拿捏之後，認為系統尚未出現完全不能用，因此未決定重新開機有關。

客戶在輸入交易資訊的成功率因為系統出狀況而延宕，以致最低時成功率降低至70%多，之後系統漸漸恢復，客戶交易的成功率在接近2點半時，已提升至90%多。王允中也指出，包括匯款和交割這些攸關客戶權益的事，國泰世華銀行已承諾絕對會妥適處理。舉例來說，原本是在周五該交易的，因為系統狀況而被迫延至周一才交易，以致產生匯差損失，這類情況如果客戶舉證，國泰世華銀行就會處理。

金管會 國泰 華銀

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