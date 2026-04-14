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兆豐銀前進印度 金管會同意設立古吉拉特邦金融特區分行

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
兆豐銀行。圖／兆豐銀行提供
兆豐銀行。圖／兆豐銀行提供

金管會今日宣布同意兆豐銀行向印度主管機關申請設立古吉拉特邦金融特區(Gujarat International Finance Tec-City，GIFT City)分行。銀行局副局長王允中指出，目前已被印度核准設立的是中信銀，北富銀已獲金管會核准，正向印度申請中，兆豐銀則是第三家提出在GIFT City設點申請的銀行。

此外，國泰世華銀、玉山銀亦向印度申請孟買分行，亦正在等待核准當中。

金管會指出，兆豐銀行考量印度擁有龐大市場經濟及人口基數，且印度政府積極推動獎勵計畫，因此規劃於GIFT City設立分行，以強化該行於南亞市場的布局與競爭力。

截至115年3月底止，兆豐銀行海外據點計有1家子行、24家分行、7家支行及2家代表人辦事處，分別位於澳洲、柬埔寨、加拿大、大陸地區、法國、香港、印度、日本、馬來西亞、緬甸、荷蘭、巴拿馬、菲律賓、新加坡、泰國、英國、美國及越南等18個國家或地區。

金管會也統計，目前本國銀行在印度設有分支機構者，計有中國信託於當地設有3家分行；兆豐銀行及臺灣銀行各設有1家代表人辦事處。　

馬來西亞 臺灣銀行 南亞

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