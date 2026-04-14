TWQR Inbound於4月底上線 日本旅客來台支付更便利

財金公司今天宣布「TWQR Inbound」服務正式啟用，今年4月底開始，日本旅客來台可使用熟悉的行動支付在台掃碼消費，第2季新加坡接續啟用。金管會主委彭金隆表示，這項跨境合作不只有助於普惠金融，更可促進觀光旅遊、活絡經濟。

「TW」與「QR」分別代表台灣及QR Code。財金公司串連銀行及電支機構2大支付體系，以TWQR作為共同標示，攜手合作推展QR Code支付服務。

2024年起，財金公司將掃碼支付服務TWQR推展至日本、韓國，擴大TWQR生態圈，在此同時，持續爭取跨國Inbound（入境）服務，今天特別舉辦「TWQRInbound服務啟用記者會」，宣布與日本、新加坡國際錢包合作。

財金公司董事長林國良說明，過去國際旅客來台，常面臨換匯不便、小額支付困難等問題，隨著TWQRInbound服務啟用，藉由跨境數位支付合作與互通，情況將徹底改變。

根據觀光署統計，2025年來台旅客總數達到857萬人次，年成長9%。其中台、日、新加坡因地理位置鄰近，不只是重要經貿合作夥伴，民間交流互動也相當密切，日本更是來台旅客數量最多的國家，財金公司因此攜手日本、新加坡推動TWQR行動支付服務。

財金公司表示，今年4月底，在日本市占率超過6成、用戶數突破7300萬的行動支付龍頭PayPay率先導入，屆時日本旅客來台可直接在全台超過40萬家標示TWQR的商店掃碼支付；緊接著，新加坡國家級支付網路NETS規劃於第2季上線，支援超過1100萬星國用戶來台使用。

林國良直言，這不只是支付功能開通，更是台灣、日本、新加坡等鄰近國家數位金融服務合作的重要里程碑。

彭金隆致詞時表示，這項合作意味台灣數位金流基礎建設與國際接軌又邁出關鍵一步，期許大家共同努力，增進國際旅客對台灣金融環境的信賴。

部分國外旅客來台消費時，會選擇以信用卡支付。林國良會後受訪時指出，銅板美食、地方特產是台灣重要觀光特色，這些信用卡服務網絡較難觸及，因此信用卡支付與TWQR並非競爭關係，而是共同完成支付網絡鋪到台灣觀光的最後一哩路。

電支公會理事長劉美玲補充，台灣仍有不少店家不接受外國信用卡，因此TWQR Inbound服務啟用，對於提升國外旅客旅遊體驗是一大助力。

財金公司也指出，服務店家從4大便利商店，台北101、微風等百貨公司，寧夏夜市、九份老街、迪化街等商圈，以及知名在地美食都有涵蓋。