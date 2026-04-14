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民眾可向券商借款的擔保品更多了 金管會開放外國債券融資借款

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
民眾可向券商借款的擔保品更多了，金管會宣布開放券商可受理外國債券的融資借款。圖／本報資料照片
民眾可向券商借款的擔保品更多了，金管會宣布開放券商可受理外國債券的融資借款。圖／本報資料照片

金管會推動亞洲資產管理中心計畫，繼續鬆綁融資限制，今日金管會再度宣布新的融資利多，為活化投資人持有外國債券資產的資金調度靈活性，將鬆綁讓券商的不限用途款項借貸業務，也能受理外國債券作為擔保品給予融資，這項鬆綁估計將再挹注資本市場投資的資金活水。

外國債券能作為擔保品的助益有多大？證期局副局長黃厚銘引述證期局最新統計，截至2月底止，全體券商的客戶以複委託方式購買國外債券的庫存部位共有3881億，倘若能開放作為擔保品，對於券商的貸款融資業務將大有助益，另外，國內25家券商，合計的不限款項用途借貸金額累計餘額為4472.88億，其中以受理台股作為擔保品最多，占比7成，之後開放受理外國債券作為擔保品，投資人以此向券商質借的後續發展也受市場矚目。

而這次開放，僅限於外國債券，還不包括外國股票，對此黃厚銘說明，證交所正在研議開放外國股票，例如美股作為擔保品的可行性，是否開放將在下一階段決定。

金管會此次的開放，是修正110年12月28日金管證券字第1100365649號令有關證券商辦理不限用途款項借貸業務的規定，並依行政程序法規定啟動公告。不過倘若是以外國債券來借出台幣款項，則規定不能兌換為外幣；此外，可受理作為擔保品範圍的外國債券範圍，且須屬由金管會認可的投資等級以上的債券。

金管會表示，本次開放可活化投資人持有的外國債券資產，提升資金調度靈活性及資產運用效率，並使證券商提供更全面的資金融通服務，證券商可藉此整合複委託、款項借貸、分戶帳及台股經紀等多項業務，提供投資人一站式金融服務，增加證券商業務競爭力。

金管會 債券

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