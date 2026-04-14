免換匯…財金公司推TWQR Inbound服務 助陣台灣觀光商機

財金公司、銀行公會及電支公會於今日協同首波來台的日本PayPay、新加坡NETS境外合作夥伴，共同舉辦「TWQR Inbound 服務啟用記者會」，宣告我國QR Code 共通支付標準「TWOR」，不僅已整合國內銀行、電支機構二大支付體系，即日起亦將與日本、新加坡國際錢包攜手合作，啟動「全球支付 匯聚台灣」的全新里程碑，透過TWQR Inbound 服務開通 旅客購物、店家收款超便利行動支付跨境合作亦可說再展歷史新真，台灣至少有40萬店家、25家金融機構將參與該TWQR Inbound 服務提供。

觀光署統計資料，去年來台旅客總人數已達到857萬人次，較前年成長了9%，其中台、日、星三國地理位置鄰近，不僅是重要的經貿合作夥伴，民間的交流互動更是無比密切，日本更是來台旅客數量最多的國家。財金公司指出，藉由我國金融業與日本、新加坡共同推動「TWQR」行動支付服務，不僅是台日星金融合作的一大躍進，更具重大的指標意義，台灣可以藉由支付網絡來連結世界。

「TWQR Inbound 服務」的啟用，象徵我國行動支付正式邁向「跨境雙向支付時代」，國際旅客來台觀光旅遊，不再需要苦惱換匯、找零問題，直接使用原本慣用的國外行動支付錢包，就可以在全台標示有「TWQR」商店消費購物，從四大超商、百貨公司 司、免稅商店、珍珠奶茶、在地商圈到夜市小吃，彈指間就可以完成掃碼支付，不僅大幅提升商家收款的便利性，更能進一步帶動商業經濟嶄新動能，也讓每一位來到台灣的旅客，都能像在自己國家一樣方便消費。

金管會主委彭金隆、中央銀行業務局長謝鳳瑛、金管會銀行局長童政彰、財政部國庫署長陳柏誠、高雄市副市長李懷仁、銀行公會理事長董瑞斌、電支公會理事長劉美玲、財金公司董事長林國良董及各金融機構代表，以及跨國合作夥伴日本 PayPay 副社長安田正道、新加坡 NETS RoyWong負責人及清算代理銀行玉山銀行、星展銀行（台灣）代表都出席這場記者會。

財金公司董事長林國良表示，過去，國際旅客來台，常面臨換匯不便、小額支付困難的問題。從今天開始，情況將徹底改變，隨著『TWQR Inbound』服務啟用，未來國際旅客來台，不再需要苦惱換匯、找零，只需要掃碼，說走就走，隨時都可以來台灣，感受台灣的美麗與活力；這不只是單純支付功能的開通，更是台灣、日本、新加坡等鄰近國家，數位金融服務合作的重要里程碑。

至於集結25家「TWOR」收單金融機構包含臺灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、臺灣企銀、上海銀行、陽信銀行、元大銀行、玉山銀行、基隆二信、淡水一信、台中二信、彰化六信、花蓮二信等金融機構，以及全盈支付、全支付、悠遊卡、一卡通、愛金卡、街口支付等電支機構，還有即將上線的台新銀行與農金資訊，推動全台超過40萬家 TWOR特約商店共同響應，大街小巷都能掃。

財金公司也指出，今年4月底，在日本市占率超過六成、用戶數突破7千3 百萬的行動支付龍頭PayPaPay』將率先導入。屆時，廣大的日本用戶來台，可以直接在全台逾 40 萬家標示『TWQR』的商店掃碼支付。緊接著，新加坡國家級支付網路 NETS 也將接力上線，支援星國用戶來台使用，為我國商家帶來了極為可觀的『新客』與商機。