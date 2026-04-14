行動支付跨境展新頁 TWQR Inbound服務正式啟用

行動支付跨境合作再展歷史新頁，「TWQR Inbound」服務正式啟用！財金公司、銀行公會及電支公會於14日協同首波來台的日本 PayPay、新加坡 NETS 境外合作夥伴，共同舉辦「TWQR Inbound服務啟用記者會」，即日起，「TWQR Inbound 服務」的啟用，象徵我國行動支付正式邁向「跨境雙向支付時代」，國際旅客來台觀光旅遊，不再需要苦惱換匯、找零問題，直接使用原本慣用的國外行動支付錢包，就可以在全台標示有「TWQR」商店消費購物。

首波上線集結25家「TWQR」收單金融機構，包含臺灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、臺灣企銀、上海銀行、陽信銀行、元大銀行、玉山銀行、基隆二信、淡水一信、台中二信、彰化六信、花蓮二信等金融機構，以及全盈支付、全支付、悠遊卡、一卡通、愛金卡、街口支付等電支機構，還有即將上線的台新銀行與農金資訊，齊心推動全台超過40萬家TWQR特約商店共同響應，大街小巷都能掃！從四大超商、百貨公司、免稅商店、珍珠奶茶、在地商圈到夜市小吃，即可完成掃碼支付，讓每一位來到台灣的旅客，都能像在自己國家一樣方便消費！

2026年4月底，日本『PayPay』將率先導入，屆時，廣大的日本用戶來台，可以直接在全台逾40萬家標示『TWQR』的商店掃碼支付。接著，新加坡國家級支付網路，NETS 也將接力上線，外國旅客趴趴走、隨意掃碼「購」的指標店家將自本月份陸續上線，包括：7-ELEVEN、全家便利商店、萊爾富、OK等四大超商；台北101、微風等百貨公司；昇恆昌、采盟等免稅商店；寧夏夜市、九份老街、迪化街、及柯達大飯店與六福村樂園等觀光景點；以及江記華隆、如邑堂、林信一福堂、山田咖啡店等在地美食，從吃到買都能無縫接軌，而未來也將有更多店家陸續導入。