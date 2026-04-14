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證交所推永續理念 「咖啡渣再利用工作坊」實踐循環生活

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
臺灣證券交易所2026年「地球特攻隊」SDGs系列活動持續深耕！證交所秉持「一地球、二倡議、三宣導、四行動」的核心架構，致力將永續理念轉化為日常隨手的具體實踐。證交所／提供
臺灣證券交易所2026年「地球特攻隊」SDGs系列活動持續深耕！證交所秉持「一地球、二倡議、三宣導、四行動」的核心架構，致力將永續理念轉化為日常隨手的具體實踐。證交所／提供

臺灣證券交易所2026年「地球特攻隊」SDGs系列活動持續深耕！證交所秉持「一地球、二倡議、三宣導、四行動」的核心架構，致力將永續理念轉化為日常隨手的具體實踐。繼首波行動「城市森林呼吸日-象山健行」後，於4月9日推出「三項宣導」系列之一的「與咖啡有約」咖啡渣再利用工作坊，透過「講座分享」與「創意手作」雙軌併行，引領同仁探索廢棄資源的無限可能，親身體驗循環生活的綠色魅力。

隨著咖啡文化深入職場日常，咖啡渣已成為都市中最常見的有機廢棄物之一。證交所深諳資源錯置即是浪費，特別邀請長期致力於再生資源應用的「Wishlite 韻手作」跨界合作，其以環境友善與共好為核心，將再生材料延伸至設計與教育面向，把平凡的咖啡渣轉化為教學媒材，帶領同仁在指尖的觸感中，理解廢棄物從「線性消耗」轉向「循環再生」，重新定義資源的價值。

本次工作坊以「循環經濟 × 資源再生」為主軸，深入淺出地解說咖啡渣的物理特性與多元應用。活動亮點為「咖啡渣擴香石」DIY，同仁在講師指引下，親手將原本預計拋棄的材料，重塑為兼具生活美學與實用機能的永續小物。透過從「無用」到「有用」的轉化，參與者不僅深刻認識減少浪費、延長物質生命周期的重要性，更將永續意識植入美學生活之中。

證交所表示，透過「咖啡渣再利用」工作坊，同仁能將成品帶回辦公室或居家使用，讓減廢行動在日常情境中持續發酵。這不僅是對SDGs 4 (優質教育)及 SDGs 12 (責任消費及生產) 的具體實踐，更是藉由手作互動促進同仁情誼，形塑具備永續素養與行動力的組織文化。

2026年「地球特攻隊」系列活動將持續接力登場，透過更多元的形式厚植組織永續能量。證交所承諾，未來將持續發揮金融影響力，不僅引領市場邁向 ESG 目標，更由內而外深耕永續文化，與社會各界共同翻轉廢棄定義，為臺灣打造更具韌性的循環經濟生態圈。

咖啡 廢棄物 證交所

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