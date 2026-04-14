宏泰人壽爆「非常規交易」！檢調突襲總部 公司回應了

台新證券與元富證券於本月6日合併，躍升為全台第四大券商。然而，受系統整合及帳務系統更換影響，14日盤中發生電子傳輸系統回報異常情形，導致部分客戶反映下單後未能即時取得委託及成交回報，甚至出現重複下單或錯帳之疑慮，至於市場傳出錯帳金額累計逾1億元的部分，實際金額券商仍在統計中。

2026-04-14 14:04