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宏泰人壽爆「非常規交易」！檢調突襲總部 公司回應了
宏泰人壽總公司14日因涉及非常規交易案，遭到檢調人員進行搜索，此次調查為查明相關交易細節，當天同步約談多名涉案人員。對此，宏泰人壽回應，基於偵查不公開原則，暫無法對外說明。
台北地檢署14日依證券交易法非常規交易，指揮調查局北機站兵分多路搜索宏泰集團旗下宏泰人壽總公司，並約談涉案人員，目前專案人員仍執行中，待搜索行動結束後，相關人員帶回訊問，釐清案情。
對此，宏泰人壽表示，「現階段案件已進入偵查階段，基於偵查不公開原則，暫無法對外說明。」
宏泰人壽2021年間因調漲「薰衣草醫療健康保險附約」保費，遭金管會糾正，處以罰鍰120萬元；今年2月，宏泰人壽與同集團的呈達投資聯手，以86億餘元標得台北金融大樓15%股權，成為101民間大股東。
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