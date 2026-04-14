聽新聞
0:00 / 0:00
合併後災情頻傳錯帳達逾1億？台新證券：全力確保客戶權益與帳務精確
台新證券與元富證券於本月6日合併，躍升為全台第四大券商。然而，受系統整合及帳務系統更換影響，14日盤中發生電子傳輸系統回報異常情形，導致部分客戶反映下單後未能即時取得委託及成交回報，甚至出現重複下單或錯帳之疑慮，至於市場傳出錯帳金額累計逾1億元的部分，實際金額券商仍在統計中。
今日上午約9時10分起，因電子下單系統回報異常，部分投資人反映在下單後無法即時查閱成交狀態，或在進行刪單操作時出現延遲。由於適逢台股大漲創高、市場交易量能放大，系統回報延遲導致部分用戶重複操作。
對此，台新證券技術團隊回應於第一時間進行系統盤查與修正處理，並通報主管機關。截至今日中午，相關電子交易平台之委託下單與回報逾時問題均已排除，即時帳務資料亦在陸續回補中。
針對市場關切的重複下單及錯帳金額疑慮，台新證券強調，公司定會確保每位客戶的權益與操作需求皆獲妥善處理。後續將針對受影響之客戶進行詳細的帳務清查，釐清相關交易爭議。
台新證券呼籲，客戶如有任何交易或帳務疑義，請遵循以下管道尋求協助：一、連繫所屬營業員：洽詢所屬營業員協助確認即時成交狀況與帳務細節。二、客服專線：撥打台新證券官方客服中心專線，將有專人記錄並協助處理。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。