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合併後災情頻傳錯帳達逾1億？台新證券：全力確保客戶權益與帳務精確

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

台新證券與元富證券於本月6日合併，躍升為全台第四大券商。然而，受系統整合及帳務系統更換影響，14日盤中發生電子傳輸系統回報異常情形，導致部分客戶反映下單後未能即時取得委託及成交回報，甚至出現重複下單或錯帳之疑慮，至於市場傳出錯帳金額累計逾1億元的部分，實際金額券商仍在統計中。

今日上午約9時10分起，因電子下單系統回報異常，部分投資人反映在下單後無法即時查閱成交狀態，或在進行刪單操作時出現延遲。由於適逢台股大漲創高、市場交易量能放大，系統回報延遲導致部分用戶重複操作。

對此，台新證券技術團隊回應於第一時間進行系統盤查與修正處理，並通報主管機關。截至今日中午，相關電子交易平台之委託下單與回報逾時問題均已排除，即時帳務資料亦在陸續回補中。

針對市場關切的重複下單及錯帳金額疑慮，台新證券強調，公司定會確保每位客戶的權益與操作需求皆獲妥善處理。後續將針對受影響之客戶進行詳細的帳務清查，釐清相關交易爭議。

台新證券呼籲，客戶如有任何交易或帳務疑義，請遵循以下管道尋求協助：一、連繫所屬營業員：洽詢所屬營業員協助確認即時成交狀況與帳務細節。二、客服專線：撥打台新證券官方客服中心專線，將有專人記錄並協助處理。

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