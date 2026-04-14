才剛合併 台新證券系統傳重大異常

台股今（14）日盤中大漲並再創新高之際，券商系統卻傳出重大異常。台新證券與元富證券於上周一（6日）完成合併、躍升全台第四大券商後，不料今日早盤即爆發下單災情。

早上傳出陸續有台新證用戶反映，盤中出現「無法刪單」、「成交回報延遲」、「委託後沒看到成交狀況」，還有找不到交易員的情況。

對此，台新證券指出，目前系統已恢復正常運作，後續將針對客戶交易與帳務疑義提供協助，投資人可透過客服專線或聯繫營業員確認。台新證強調，將確保每位客戶權益獲得妥善處理。

台新證進一步說明，今早約9時10分起因電子傳輸系統回報異常，導致部分客戶下單後未能即時取得委託及成交回報，但第一時間進行系統盤查與修正，並通報主管機關，同時建議投資人改採其他方式委託下單。

據透露，本次系統異常已通報證券交易所，初步估計錯帳金額高達逾1億元，後續清查與對帳作業壓力不小。