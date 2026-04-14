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下單系統出包！台新證緊急盤查：一定確保每位客戶的權益

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

台新證券與元富證券於6日正式合併，躍升全台第四大券商，惟合併後系統至今仍不穩，14日傳出用戶委託下單但看不到成交情況，造成重覆下單等情形，不少用戶都受到影響。對此，台新證券表示，目前已恢復正常運作，台新證券定確保每位客戶的權益與操作需求皆獲妥善處理。

台新證券與元富證券在4月6日完成合併後，4月7日首度交易，旋即傳出App卡頓、轉圈等情況，引發部分用戶反映使用不順。台新證券也在7日當天通報重大偶發，依規定需在16日前提書面報告。

但今日一早再度傳出無法刪單、下單無法看到成交情況等系統異常的情形，不少用戶都受到影響。

對此，台新證券表示，針對14日部分客戶反映下單後未即時取得委託及成交回報之情形，公司於第一時間進行系統盤查及修正處理，目前已恢復正常運作。客戶如有任何交易或帳務疑義，可透過客服專線或洽詢所屬營業員協助確認，台新證券定確保每位客戶的權益與操作需求皆獲妥善處理。

元富

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