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國票金改選在即 五點聲明重申：長期獲利穩健、續創股東及社會價值

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導

國票金控（2889）近來因經營權議題頻頻躍上新聞版面，為了讓投資人與股東更了解公司現況，公司14日特別針對長期發展成果提出五點說明，強調一貫秉持穩健經營理念，將持續創造股東與社會價值。

以下為國票金控新聞稿內容：

一、本公司長期投資報酬率（TSR）維持於金控業前段班，並維持穩定的現金股利政策，雖然尚未擁有商業銀行與保險公司龐大業務引擎，但憑藉票券、證券及創投子公司的經營，在全體經營管理團隊努力下，近五年平均盈餘分配率維持在高水準。除核心票券、證券業務外，已成功跨足樂天網路銀行及國票金租賃，持續拓寬數位金融與實體產業融資版圖。

今年面臨全球高利率環境與金融市場動盪，國票金控仍繳出亮眼的成績單，展現優於同業的營運彈性，十餘年連年獲利穩健，從未虧損，2026年3月自結稅後純益為2.05億元；累計1至3月稅後純益達8.97億元 ，較去年同期大幅成長123.34%，每股稅後純益（EPS）0. 25元。

二、在公司治理及永續發展方面，持續精進治理架構與資訊透明度，歷年於台灣證券交易所公司治理評鑑中均維持優異表現，且獲國內外專業機構高度認可：

1. 治理評鑑：歷年於台灣證券交易所「公司治理評鑑」均維持於前5%~20%之優異級別。

2. 國際肯定：2025年首度榮獲亞洲企業社會責任獎（AREA）「社會公益發展獎」。

3. 永續評鑑：近期獲得臺灣指數公司（TIP）永續評鑑AAA最高等級，顯示國票金控在環境、社會及公司治理（ESG）三大面向之實力，已具備與國際接軌之最高水準。

三、國票金控核心子公司國際票券（IBFC）成立於1977年元月，由公股銀行共同籌設，並於2007年11月公股標售股權，出清全部金控股權後全面民營化（政府二次金改之民營化政策），經營已屆50載。身為國內少數轉型民營化的金融機構，長期深耕貨幣市場與債券市場，扮演中央銀行貨幣政策傳導的重要橋樑。

四、國際票券公司作為票券業領導企業，經營績效卓越，兩度榮獲台灣金融研訓院「台灣傑出金融業務菁業獎」的最佳票券金融公司獎。近年更積。近年更積極響應國家能源政策，致力永續金融發展，相關成果如下：

1.截至2025年底，國際票券公司之綠能融資授信餘額已突破新台幣150億元，涵蓋太陽能、儲能、離岸風電等領域。

2.憑藉優異的綠能推動成果，創下票券金融業紀錄，連續六年榮獲經濟部「光鐸獎——優良金融服務獎」，並獲總統頒獎。

3.為國內首家參與並推動永續發展票券（俗稱綠色票券）（CP2）承銷之金融機構，協助企業透過綠色融資管道降低籌資成本，提升台灣做為亞洲資產管理中心的高度。

五、國票金控為國內極少數股東結構多元均衡，且實際執行產金分離政策（所有個別民股均不超過10％）的金控公司，這不僅是實踐「商業民主」的最佳場域，更是確保公司治理高度透明的關鍵基石。

1.強力監督：由於股東結構涵蓋不同專業背景與經營理念，各方股東基於股東行動主義積極參與決策，形成了強大的相互監督力量，確保每一項重大決策皆須經得起專業與法規的嚴格檢視。

2.資訊最透明：在多元股東的相互嚴格監督下，本公司落實資訊公開與透明化，確保治理品質。歷年於台灣證券交易所「公司治理評鑑」中均名列前茅，並獲得台灣指數公司（TIP）永續評鑑 AAA最高等級肯定，充分證明多元股東結構帶來的正面效益。

3. 共識治理：本公司一向秉持開放態度，透過制度化治理機制凝聚共識，董事會讓各方股東暢所欲言，雖然開會時間較長，但能將多元意見轉化為經營智慧，確保公司長遠發展，兼顧全體股東權益之平衡，積極落實「公司治理 3.0 」的核心精神。

國票金控重申，將持續秉持「穩健經營、誠信治理、永續發展」的核心價值，專注本業提升經營績效，以實質的業績成長回饋廣大股東與社會大眾的信賴。

國票金控

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