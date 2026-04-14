富邦迎成立65周年 盼放眼國際、走向更下一個世代

走過65載，富邦面對全球局勢動盪、科技快速演進與社會風險升高，持續從金融本業出發，以信任作為根基，透過科技提升服務，也以實際行動回應時代的挑戰，陪伴台灣社會共好前行。

適逢65年周年，富邦推出全新品牌廣告《不只是跑者》，由林志傑、郭婞淳與張育成三位代言人共同倡議，號召民眾用跑步創造更多可能；同時，富邦更宣布Run For Green ®跑步植樹倡議將自下半年起擴大投入「社會關懷」，讓民眾跑步的每一步轉化為支持公益團體的共好行動。此外，台北富邦銀行亦同步推出「6%回饋、5重驚喜」優惠活動，邀請民眾與富邦歡慶企業里程碑。

富邦集團董事長蔡明忠表示，企業能夠長久經營，關鍵不在於從未犯錯，而是在面對錯誤與挫折時，誠實面對並持續修正方向。富邦一路走來，始終將創辦人蔡萬才總裁所立下的「誠信、勤儉、謙和」三信條，視為企業經營的根基。展望未來，他勉勵富邦要真正成為一個幸福的企業，要更努力追求與股東、客戶、員工及社會的共好。面對環境變動，富邦將在穩健經營中持續精進，期許成為一股穩定且正向的力量，並朝亞洲一流金融機構的目標邁進。

富邦金控董事長蔡明興指出，近年全球歷經疫情衝擊、地緣政治升溫與產業環境快速變化，為企業經營帶來前所未有的考驗。邁向65周年，富邦除將持續朝「國際化的富邦」發展，深化海外布局，也將致力強化與社會的連結，從綠色金融、公益投入、藝術文化與體育等多元面向助力台灣發展。展望未來，將積極以AI與數位能力提升營運效率與服務品質，更期許成為「國際化、注重公益與社會責任的富邦」。

在詐騙手法不斷翻新的時代，信任是金融服務最需要被守護的價值。富邦從制度、科技到第一線行動，持續強化防詐與金融友善作為。

台北富邦銀行率先發起「鷹眼識詐聯盟」，並攜手財金公司推動跨行電子照會及「鷹眼即時通」第三人阻詐機制，強化跨機構協作；富邦人壽也率先推出68999防詐簡碼、導入165反詐騙系統平台，並推出指定聯絡人服務，全面強化客戶權益保障；富邦證券透過創意宣導與同仁訓練，提升第一線阻詐敏感度；富邦產險則深入校園、社區與高齡族群，將防詐觀念轉化為貼近日常的教育行動。同時，富邦也持續推動高齡、失智與身心障礙友善金融服務，從實體據點到數位介面，讓不同族群都能獲得友善安心的金融協助。

面對AI與數位浪潮，富邦選擇傾聽大眾需求，將科技轉化為貼近日常的工具。富邦金控於2024年成立「生成式AI應用推動團隊」，集結六家子公司，推進近20項AI應用專案，從員工助手、虛擬客服到流程輔助，讓科技進化落實於各個工作現場，朝「全員AI」的目標加速前進。

台北富邦銀行推出全新行動銀行「Fubon+」，整合銀行、保險與證券服務，並導入樂齡模式、無障礙設計與帳戶安全機制，讓金融服務能兼顧便利與安心，滿足各年齡層需求；富邦人壽應用AI持續提升投保、核保、理賠與客服等作業效率，也以全新「富邦人壽APP」讓保險服務轉為更即時的隨行守護；富邦產險則以數位投保、線上理賠與智能防詐系統，回應多元而即時的生活風險；富邦證券推出「富邦AI PRO」，透過AI協助投資人快速理解資訊、降低決策門檻，讓科技成為理性投資的輔助力量。

永續，對富邦而言，不是單一專案，而是一條需要長期投入的路。富邦自2021年啟動「Run For Green®」倡議，將運動與環境行動結合，鼓勵民眾每累積跑步40公里，即可認領種下一棵樹，讓永續不再只是口號，而是人人都能參與的日常行動。截至目前，「Run For Green®」已吸引超過40.6萬人次參與，跑者累計里程達1,124萬公里，並認領12.8萬棵樹木，讓每一次跑步，都能實際轉化為對環境的正向貢獻。

富邦全新形象廣告《不只是跑者》今日正式上線，由林志傑、郭婞淳與張育成三位代言人共同倡議，以更貼近生活的視角，傳遞永續行動所延伸出的多元可能，更預告「Run For Green®」下半年起將走進日常，連結更多元的社會公益面向。

金融之外，富邦透過富邦育樂與五大基金會，長期投入教育、藝術、體育與公益，將企業影響力帶進社會的不同角落。從兒少教育與媒體素養培力，到藝術美學推廣與職業運動支持，再到高齡與弱勢關懷，富邦選擇以長期陪伴的方式，回應不同世代的需求，讓公益成為日常的一部分。

因應65周年里程碑，富邦特別製作65周年策展網站，彙整集團重要歷程與行動軌跡，呈現富邦在不同時代持續與社會同行的累積成果。同時邀請65位同仁分享心中對富邦的一句話，透過來自第一線與後勤的聲音，忠實勾勒出企業文化最真實的樣貌；對富邦而言，真正支撐企業持續前行的，不只是制度與科技，而是每一位願意與社會同行的同仁。

此外，台北富邦銀行富邦J卡於四月起特別推出「6%回饋、5重驚喜」活動，鎖定海外旅遊、跨境線上購物及國內旅遊休閒等多元場景，提供豐富且實用的刷卡回饋，邀請民眾一同歡慶65周年。

走過65年，富邦不將這個時刻視為句點，而是一個新的起點。未來，富邦將持續以信任為根、以科技為力、以行動回應時代，在穩健前行的路上，連結社會、放眼國際，走向更長遠的下一個世代。