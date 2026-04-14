凱基證「即時美股」英文介面 深化跨境服務及國際投資

凱基證券為滿足跨境客戶日益成長的服務需求，以及在台之外籍人士、習慣使用英文介面的投資人於美股投資時的實際使用體驗，領先同業於「隨身e策略」APP「即時美股」服務推出英文介面，同時支援中、英文一鍵切換功能，讓投資人可依使用習慣彈性操作。

「即時美股」英文介面提供更直覺、即時且符合國際使用習慣的美股交易與資訊環境，使投資人得以在本地平台中完成美股投資操作，進一步強化其國際化金融服務布局。

凱基證券秉持「不為產品找客戶，而是為客戶找合適的產品」的核心理念，自2025年推出「即時美股」服務，不僅導入Nasdaq即時美股行情，提供具市場代表性的報價資訊，更透過持續升級更新，陸續推出選股與技術分析工具、市場新聞、熱門產業排行，以及支援更進階市場資訊整合應用的功能(API)，持續深化美股投資資訊與工具的完整度。

長期以來，凱基證券積極發展多元跨境金融服務，持續結合科技應用與專業服務，提升整體投資流程品質與效率。此次「即時美股」英文介面的推出，不僅提升美股投資操作體驗的一致性，使投資人能在連貫的語言介面中，有效率地整合資訊與提升執行投資決策，更是在既有服務基礎上持續深化國際布局，強化整體服務競爭力的重要里程碑。

此外，凱基證券針對美股交易推出多項專屬優惠，開戶交易三大回饋：一、新開立台股及複委託帳戶，可享Uber 500元抵用金且美股手續費優惠價無低消。

二、新戶完成任一筆美股交易，可獲得台股手續費折抵金4,800元。三、不限新舊戶，美股交易滿1,500美元，就有機會抽星宇航空日本商務艙雙人來回機票等好禮。

凱基證券期望透過多元優惠與完善服務，陪伴投資人穩健布局全球市場。更多活動詳情，請洽凱基證券各分公司或活動官網：https://kgis.tw/8wvn2h