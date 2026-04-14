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財富累積從小開始 國泰證未成年開戶數年成長95%

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
圖說：國泰證券未成年開戶數表現亮眼，今年1月至4月初，未成年開戶數較去年同期大幅成長95%。
圖說：國泰證券未成年開戶數表現亮眼，今年1月至4月初，未成年開戶數較去年同期大幅成長95%。

近年資本市場交易動能持續升溫，投資理財風氣明顯增長，集中市場日均成交金額已自2022年2,422億元，成長至2025年4,160億元，反映國人參與市場意願顯著提升。

國泰證券表示，在投資觀念普及的帶動下，理財規劃逐步延伸至家庭與下一代布局，不少家長開始思考及早為子女建立長期資產配置，透過紀律的投資方式，將理財觀念融入成長歷程。因應市場與家長需求變化，國泰證券積極投入未成年投資服務，推出「未成年人台美股無紙化開戶」功能，家長無須填寫繁瑣紙本資料，所有流程皆可於網頁完成申請，即可同步開立台股與美股投資帳戶，大幅降低作業門檻，提升整體開戶便利性。

國泰證券未成年開戶數表現亮眼，截至2026年4月初，累計開戶數已突破16萬戶，今年1月至4月初的未成年開戶數更較去年同期成長95%，顯示家長對子女理財規劃的重視程度持續升高。

進一步觀察客群結構，未成年開戶年齡層明顯下探，集中於6歲以下，反映家長已提早為孩子啟動長線資產布局，將投資視為教育基金與未來人生規劃的重要基礎。在投資配置上，市值型ETF則是家長為子女帳戶進行長期存股的核心選擇，其中以元大台灣50占比最高，超過五成，其次為具備穩定配息特性的高股息ETF國泰永續高股息，顯示多數家長透過定期定額長期持有，並搭配「智慧加減碼」、「股息再投資」等功能，以時間累積複利效果，為孩子穩健累積資產。

國泰證券長期深耕小資族與年輕族群市場，3月台股定期定額申購金額逼近百億元，新申購客戶數超過7萬人；美股定期定額市占率穩占四成以上，扣款金額連月刷新歷史新高，充分展現投資人對國泰證券長期投資服務的高度信賴。

元大 國泰 美股

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