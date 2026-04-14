永信控股啟動員工持股信託 攜元大銀行共創永續

永信控股攜手元大銀行推動員工持股信託，共創永續價值、強化人才凝聚、落實企業價值共享機制，實踐ESG永續治理，為深化人才發展並強化員工與企業長期價值連結，永信控股將攜手旗下各子公司共同推動「員工持股信託」制度，透過長期激勵機制，使員工由「參與者」轉為「共同經營者」，促進員工共享企業營運績效，吸引並留任優秀人才。

永信控股表示，本次委託元大銀行導入員工持股信託機制，係以「企業價值極大化」為核心理念，結合公司治理與人才永續發展策略，並配合集團專業經理人制度之持續推動，透過制度化激勵機制強化經營團隊與企業長期發展之連結，鼓勵員工以長期投資角度參與公司經營，促進企業價值與人才發展之正向循環，進而強化組織向心力，並落實企業社會責任與公司治理。

永信控股將持續秉持「生根本土、決戰國際」之願景，展現集團整合資源、協同發展之經營策略，透過制度創新、人才培育與永續治理三軌並進，深化ESG實踐，持續提升企業經營韌性與長期價值，並與全體員工共享企業成長成果。