台股衝破3萬點、景氣看好 資誠報告揭雙率風險隱憂

資誠聯合會計師事務所（PwC Taiwan）14日發布第六屆《臺灣金融業企業領袖深度訪談專刊》，透過七位金融業領袖訪談與《2026全球暨臺灣企業領袖調查報告》數據交叉分析，直指當前金融業正面臨地緣政治、利率與匯率波動、AI轉型與永續發展等多重挑戰，但同時也在變局中加速轉型，逐步建立以韌性、創新與永續為核心的發展路徑，為未來競爭奠定基礎。

資誠副所長暨國際暨金融事業執行長吳偉臺指出，當前全球環境由地緣政治衝突與科技快速演進交互影響，使金融業經營不確定性明顯升高。包括中東戰事帶來的能源風險、利率與匯率同步波動的壓力，以及美國貨幣政策走向未明，都讓金融業在2026年仍須審慎應對。此外，台灣產業動能高度集中於AI與科技領域，也可能帶來結構性風險。

從整體景氣來看，調查顯示，50%的台灣CEO預期2026年全球經濟將持續成長，雖略低於全球CEO的61%，但整體仍偏向樂觀。台股在2026年初首度站上3萬點，市值躋身全球主要市場，顯示資本市場動能強勁，其中半導體與AI仍是最主要驅動力，生技、資安及大數據等產業也同步受惠。

不過，吳偉臺提醒，保險業已出現利率與匯率交互影響的「雙率風險」，使風險管理難度大幅提高，金融機構必須更加謹慎。

在AI轉型方面，金融業導入速度明顯加快。調查指出，已有超過三成金融機構導入AI技術，近五成開始採用生成式AI，並有12%的企業已同時實現營收成長與成本下降。資誠金融產業服務營運長郭柏如表示，金融業導入AI面臨三大關鍵挑戰，包括資料基礎是否完整、員工是否具備應用能力，以及機敏資訊的保護機制是否到位。未來如何在創新與「負責任AI」之間取得平衡，建立可信賴的治理架構，將成為競爭關鍵。

在亞洲資產管理中心政策上，政府以高雄專區為試點，逐步放寬金融商品與融資限制，希望達到「留財引資」目標。吳偉臺認為，台灣擁有完整製造業基礎，從半導體到無人機、低軌衛星等新興產業，加上資金充沛與高儲蓄率，都是金融業串聯產業與資本市場的重要優勢。相較香港與新加坡以國際市場為主，台灣金融業深耕本土企業與高資產客群，在家族傳承與在地服務上具備差異化優勢。

永續發展方面，近七成受訪金融業者認為氣候變遷已對企業財務產生影響，顯示相關議題已從長期趨勢轉為當前挑戰。本次訪談中，有業者參與巴西COP30並提出「氣候變遷調適金融」倡議，強調透過金融工具改善弱勢族群的健康與生活條件；也有業者持續深耕綠能融資，並推動高齡者、身障者與外籍移工的友善金融服務。

郭柏如強調，金融業角色正逐步從單純的風險控管者，轉變為能主動創造價值的推動者。「不遺漏任何人」不只是永續承諾，更是強化整體社會韌性的關鍵，未來金融業如何在風險、成長與責任之間取得平衡，將決定其長期競爭力。