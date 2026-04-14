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台新 Richart 慶10周年生日！LINE Pay 最高5%回饋 好康一次看

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
台新Richart 10周年生日快樂。LINE Pay最高5%回饋、新戶開戶完成任務再送底片相機。台新銀行／提供
台新Richart 10周年生日快樂。LINE Pay最高5%回饋、新戶開戶完成任務再送底片相機。台新銀行／提供

臺灣數位帳戶龍頭「台新Richart」滿10歲了！為歡慶10周年，台新Richart以「最懂年輕人」的數位金融品牌定位，特別獻上生日慶「三重好禮」，主打LINE Pay最高5%現金回饋、限量十週年紀念底片相機用戶禮，以及新臺幣優利存款方案等多項優惠，陪伴用戶聰明消費、輕鬆理財。

台新Richart自成立以來，已陪伴超過400萬名用戶走過十年，從數位儲蓄帳戶先驅，逐步發展為整合外幣、投資與支付服務的全方位數位金融平台，持續以簡單直覺的設計翻轉金融使用體驗，深受年輕族群青睞。迎接10周年里程碑，台新Richart特別鎖定18至25歲族群推出生日慶「三重好禮」，從日常消費、開戶體驗到資產累積全面升級，回應年輕世代多元且即時的金融需求。

台新Richart生日慶第一重好康提供年輕人最喜歡的行動支付大方加碼，凡18至25歲新戶只要完成開戶任務，並以LINE Pay綁定Richart簽帳金融卡消費扣款，即享市場最優5%現金回饋，免登錄即可參加。不論是跟朋友聚餐、買手搖飲、網購等，皆可透過Richart簽帳金融卡輕鬆累積回饋，成為小資族日常生活的最佳助力。

除回饋加碼外，掌握現今社群打卡的Y2K濾鏡風潮，台新Richart第二重驚喜推出最潮、最文青用戶禮「Richart底片相機」。新戶於開戶時輸入專屬代碼「2026CAMERA」，並完成首次登入APP，即可獲得限量「Richart十周年紀念底片相機」。復古底片風格結合當代社群潮流，為數位生活注入實體紀錄的溫度，讓用戶在日常中留下更具記憶點的精彩片刻。

在資產累積方面，台新Richart亦推出第三重新臺幣優利子帳戶優惠，提供新臺幣30萬元以內享最高3.5%利率，每月最高可領取約新臺幣863元利息，讓資金在日常中穩健增值，實現「存得有感」的理財體驗。

此外，為持續強化日常支付場景，自即日起，LINE Pay Money正式開放綁定Richart數位帳戶進行繳費與付款，進一步串聯用戶的消費與資金管理。台新Richart將持續以創新服務回應年輕世代需求，從支付、儲蓄到資產配置，全面深化用戶的金融體驗，不僅提供便利的工具，更致力成為陪伴用戶實現生活目標與財務規劃的重要夥伴。

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