元大金股價、市值同步創新高 股價向「5」字頭邁步

隨著國內商用不動產租金行情穩定走升，台灣壽險業的「包租公經濟」也展現強勁的成長力道。統計21家壽險公司的投資性不動產收益顯示，2025年整體壽險業租金收益達378.03億元，較2024年的354.91億元增加約23億元，年增幅約6.5%，顯示不動產資金穩定成長，仍是壽險重要且相對穩定的收益來源，業者預估今年有望成長一至二成。

2026-04-14 01:16