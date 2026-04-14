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元大金股價、市值同步創新高 股價向「5」字頭邁步
元大金（2885）今早股價大漲逾半根停板，觸及「5」字頭，早盤一度觸及50.1元，再創歷史新高；同時，元大金市值也同步創新高，突破6,500億元。
元大金核心子公司元大證券3月稅後純益28.67億元、年增121.2%，反映台股3月日均量突破1兆元創歷年新高，帶動元大證的經紀業務手續費收入成長。
元大金單月稅後純益46.1億元，月增37.8%，年增83%；累計第1季稅後純益約144億元，創下歷史同期新高，年增88.6%，EPS 1.08元，其中，包括證券、銀行、期貨、投信四家子公司第1季稅後純益皆創下同期新高。
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