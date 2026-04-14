保誠人壽洞察高資產族群資產傳承需求 打造客制化保險方案

隨著台灣高資產族群人數持續成長，財富管理需求也逐步從「累積資產」走向「有序傳承」。保誠人壽長期深耕高端客群市場，洞察高資產人士在資產傳承、家庭保障與長期規劃上的多元需求，推出比照私人銀行服務規格打造的保險方案「保誠人壽尊享」，提供更貼近高資產客戶需求的客製化保險產品與專屬服務。

高資產客群由於資產規模大、投資策略多元，在進行財富傳承規劃時，往往不僅關注資產增值，更重視如何在變動環境中維持家族資產的穩定性。面對高通膨、地緣政治、政策變化、供應鏈重組等外部變數，以及企業經營、家族治理、健康與人生風險等內外部挑戰，傳承規劃早已不是單一金融工具所能滿足，而需要更全面且更具彈性的整合方案。保險作為一種兼具保障與資產配置功能的制度工具，能夠有效滿足高資產客群應對多元風險、建立家族財富韌性的需求。

保誠人壽總經理王慰慈表示:「保誠人壽透過多年調查與市場觀察發現，高資產人士對於『傳承』的定義，早已不僅止於資產的移轉，更重要的是將家庭價值、生活理念與對下一代照顧的延伸。對高資產客戶而言，資產傳承是一項高度個人化且愈趨複雜的規劃，除了須考量風險管理、稅務安排、家族結構與人生目標，也必須面對更多元且隱性的風險挑戰，唯有從家族財富的整體思維出發，系統性規劃資產配置與傳承安排，才能在多元風險與世代交替之中維持資產的穩定與韌性。因此，保誠人壽結合私人銀行的服務思維，推出『保誠人壽尊享』，以風險管理的思維，協助高資產族群不只傳承資產，也傳承家的價值。」

高資產客群在進行資產與傳承規劃時，往往對專業度與隱私性有極高要求，因此「保誠人壽尊享」以高度客製化為核心，在保單規劃、核保、理賠及日常的保戶服務，皆由專屬的個案經理一站式協助跟進保單進度。另外也結合跨領域專家團隊，在保險規劃中整合法規、財務、保障與傳承架構，為高資產客群量身打造全面且具策略性的專屬方案。

保誠人壽通路長蔡淵霖表示，「保誠人壽的專業保險顧問（IC）及專家團隊在服務『保誠人壽尊享』客戶時，更能化身為銀行與通路夥伴的重要延伸，與通路團隊緊密合作，在高度重視隱私與信任的前提下，協助高資產客戶完成複雜且精緻的保障與傳承規劃，為通路夥伴提供強而有力的專業支援。」

在產品方面，「保誠人壽尊享」保戶或其家族若有個人化商品需求，保誠人壽將提供保單客製的服務，根據保戶的資產規模、並分析風險屬性、資產結構與傳承目標，量身設計專屬保單。透過最貼近保戶和家族需求的個人化產品，保誠人壽將進一步協助高資產人士在保障、資產規劃與傳承之間取得平衡。

作為保誠集團在亞洲的重要策略市場，保誠人壽亦充分發揮集團的全球視野與海外實務經驗，將根據保誠集團在新加坡和香港服務高資產客群的經驗，將國際市場最新的產品趨勢、制度設計與專業知識導入台灣市場，作為產品開發與服務升級的重要基礎，為高資產客群打造更全面、更具前瞻性的保險方案，成為客戶在資產規劃與傳承的人生夥伴。