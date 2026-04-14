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華南永昌證券首季獲利翻四倍 攜手創世40周年傳遞愛心守護永續

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
華南永昌證券副總吳翠江（前排左五）率隊參與創世園遊會義賣，同時宣導防詐，展現企業在獲利創佳績之餘，深耕公益的永續精神。華南永昌證券/提供
華南永昌證券副總吳翠江（前排左五）率隊參與創世園遊會義賣，同時宣導防詐，展現企業在獲利創佳績之餘，深耕公益的永續精神。華南永昌證券/提供

華南永昌證券2026年首季營運報捷！根據最新自結獲利數據，華南永昌證券第1季累計稅後淨利達11.3億元，相較2025年同期幅增加9.15億元，年增率高達426%。每股稅後純益（EPS）亦同步成長四倍，不僅繳出傲視同業的亮眼成績，更展現極佳的經營效率與市場布局成效。

華南永昌證券表示，首季獲利寫下驚人成長，主因受惠於台股市場交投熱度持續增溫，日均成交量顯著放大，帶動經紀業務收入同步受惠；此外，隨資本市場活絡，自營及承銷業務亦能精準掌握市場脈動，發揮多元策略配置效益，全面推升獲利動能。在經營績效攀上高峰的同時，華南永昌證券亦不忘回饋社會，積極參與各項公益盛事。

實踐企業社會責任（CSR）始終是華南永昌證券的核心理念。2022年起，已連續四年響應創世基金會愛心園遊會，支持清寒植物人安養院籌建計畫。華南永昌證券表示，今年適逢創世基金會成立40周年，4月12日特別由同仁組成志工團隊共襄盛舉「40守護˙愛永續園遊會」，以實際行動投身公益，履行企業回饋社會的長期承諾。

這次活動中，華南永昌證券除贊助公益經費，更認領五個園遊會攤位，並號召26名志工同仁現場參與義賣，並於活動現場張貼防詐海報、高舉防詐手拿牌，積極宣導金融識詐觀念，提升民眾的風險意識。當日義賣所得將全數捐贈予創世基金會，用於支持嘉義分院新院擴建及植物人安養服務，期盼能為長期照護體系挹注更多資源與關懷。

華南永昌證券表示，企業在追求穩健成長之餘，更應發揮影響力關懷社會弱勢。透過本次活動，除了希望發揮拋磚引玉之效，更期盼喚起大眾對植物人家庭及長照議題的重視，引領更多企業與民眾投入公益行列，凝聚社會正向力量。

參與活動的志工同仁展現高度的團隊凝聚力，從事前籌備到當日服務全程投入，期望透過每一份微小的心力，為需要幫助的家庭帶來實質支持與溫暖。未來，華南永昌證券將持續秉持「取之於社會、用之於社會」的理念，深化公益參與，攜手各界共創溫暖且永續的社會環境。

台股 創世基金會

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