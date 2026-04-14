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央行：穩定匯率防輸入性通膨 學者預測今年貨幣政策中性偏緊

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
中央銀行。 路透
中央銀行。 路透

美伊談判未果推升國際油價再漲，立委關注央行在穩定匯率減緩輸入性通膨，及維持國內出口競爭力之間，如何取捨？中央銀行副總裁嚴宗大昨（13）日明確表達，「出口競爭力不是我們的重點」，央行關切的是對於整體物價的影響，「穩定的匯率，有助減輕輸入性通膨」。

市場解讀，央行不樂見新台幣過度貶值，將積極干預，防止輸入性通膨危機。

嚴宗大昨日出席立法院財政委員會時表示，當前央行在匯率政策上，最關注的是匯率變動對物價的影響，尤其是以美元計價的進口商品價格，是否出現長期上漲趨勢，這將是決定政策應對的重要依據。

他並說，央行制定貨幣政策時，長期以2%通膨率作為重要警戒線，當通膨壓力升高並接近或超過該水準時，將作為是否調整利率的重要參考指標。

星展集團資深經濟學家馬鐵英昨日出席自家舉辦的「2026年第2季經濟暨投資展望」記者會時也提及，台灣今年不會有「停滯性通膨」，但央行會持續「觀望」通膨的傳導情況，預測貨幣政策中性偏緊，她並保留央行升息的可能性。星展預估，今年5月起，台灣的CPI就會看到2%，而年底前，CPI都會在2%左右。

立委郭國文昨天質詢嚴宗大時指出，今年3月，金管會統計外資匯出金額為30.5億美元，但央行數據卻高達240億美元，差距逾200億美元，對此，嚴宗大回應，兩機構採不同統計方法，央行是以「現金基礎」（Cash Basis）計算實際資金流動，而金管會採「權責基礎」（Accrual Basis），兩者定義不同，導致數據呈現差異，央行會加計外資在台灣賺到的盈餘匯出，這並不會影響央行對整體資金動向的判斷。

郭國文也關切央行能否引導外資長期留在台灣、降低短期資金進出對市場的衝擊，嚴宗大坦言，在全球資金高度流動的環境下，央行無法限制外資進出，只能透過匯率調節與市場機制引導資金動向。

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