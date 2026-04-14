快訊

美封鎖荷莫茲…川普：伊朗致電急盼達成協議 習近平也希望戰爭落幕

陽光行動／蛋價內幕揭祕…來自同牧場卻不同價 「混蛋」又難防

李貞秀遭開除失立委資格！民眾黨揭要錢才願辭 李澄清：顧全大局不打官司

聽新聞
0:00 / 0:00

國泰、富邦蔡家資產衝兆元 入列亞洲第六富有家族

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
彭博資訊公布「2026年亞洲前20大最富有家族」名單，台灣唯一上榜家族為國泰人壽創辦人蔡氏兄弟家族（國泰蔡家與富邦蔡家），合計擁有343億美元（新台幣1.09兆元）資產，是亞洲第六富有家族。圖右為國泰金控暨國泰人壽董事長蔡宏圖，圖左為國泰世華銀行創辦人蔡鎮宇。聯合報系資料照
彭博資訊公布「2026年亞洲前20大最富有家族」名單，台灣唯一上榜家族為國泰人壽創辦人蔡氏兄弟家族（國泰蔡家與富邦蔡家），合計擁有343億美元（新台幣1.09兆元）資產，是亞洲第六富有家族。圖右為國泰金控暨國泰人壽董事長蔡宏圖，圖左為國泰世華銀行創辦人蔡鎮宇。聯合報系資料照

彭博資訊公布「2026年亞洲前20大最富有家族」名單，整體財富比去年大增16%至6,470億美元，反映產業受惠AI浪潮，及香港房地產市場景氣回升。台灣唯一上榜家族為國泰人壽創辦人蔡氏兄弟家族（國泰蔡家與富邦蔡家），合計擁有343億美元（新台幣1.09兆元）資產，是亞洲第六富有家族。

在排行榜的前20大最富有家族中，來自印度、香港的家族各占五個，泰國有三個、南韓占兩個，其餘五個分別來自台灣、中國大陸、印尼、馬來西亞與新加坡

彭博報導指出，AI熱潮帶動亞洲最富有的家族王朝更加富裕。在整個亞洲，這些由家族掌控的企業帝國獲利的方式，並非是直接打造AI本身，而是提供其核心支撐，包括金屬、晶片與基礎設施等。這凸顯出這波AI熱潮不僅創造新富豪，也正在重塑既有財富格局。

根據彭博最新排名，亞洲最富有家族之首依然是印度信實工業（Reliance Industries）的安巴尼（Ambani）家族，總資產額高達897億美元（新台幣2.85兆元）。

排名第二的是香港新鴻基地產的郭家，資產達502億美元，排名較去年的第五名大幅攀升。

第三名是南韓三星集團李在鎔家族，資產455億美元，反映三星電子股價在過去一年來飆漲超過250%並頻創新高，是AI浪潮的最大受惠業者之一。

第四名是泰國卜蜂集團謝國民的謝家，資產448億美元。

第五名是中國大陸山東魏橋創業集團的張家，該家族有「世界鋁王」和「山東首富家族」稱號，資產447億美元，這是一家綜合企業公司，業務涵蓋基本金屬、高端鋁業、紡織等。該公司股價去年上漲近200%，因投資人看好AI基礎設施重要原料鋁的前景。

第六名為國泰人壽創辦人蔡氏兄弟家族，資產343億美元，較去年公布的309億美元成長11%。彭博報導說，蔡家在分家後，分為國泰蔡家與富邦蔡家，成為台灣兩大重量級金融控股公司，業務也擴及房地產與電信業。

第七名為泰國TCP集團的許書標家族，已故的許書標是泰籍華裔企業家，紅牛能量飲料的創辦人，第八名為印尼菸草業者針記（PT Djarum）與Bank Central Asia的哈托諾家族（Hartono Family／黃氏家族）。

第九名為印度工程與建設集團Shapoorji Pallonji的米斯垂（Mistry）家族。第十名是印度OP金德爾集團（OP Jindal Group）的金德爾家族。

中國大陸 新加坡 南韓

延伸閱讀

寬量國際QIC CEO WEEK明日星國登場 AI熱帶動43家台企參加破紀錄

國泰世華發布《2026重要稅負指南》聚焦跨境資產及傳承新局

第19屆 QIC CEO WEEK 明日登場 破紀錄43家台灣公司參加

全球最高遺產稅12兆韓元 三星家族賣股繳清

相關新聞

央行優先穩匯 防輸入型通膨

中央銀行副總裁嚴宗大表示，面對外資頻繁流動、匯率波動及輸入性通膨壓力，央行當前最核心的政策目標，在於維持新台幣匯率相對穩定與控制輸入性通膨，至於出口競爭力並非優先考量。他說，在全球資金高度流動的環境下，央行無法限制外資進出，只能透過匯率調節與市場機制引導資金動向。

央行：穩定匯率防輸入性通膨 學者預測今年貨幣政策中性偏緊

美伊談判未果推升國際油價再漲，立委關注央行在穩定匯率減緩輸入性通膨，及維持國內出口競爭力之間，如何取捨？中央銀行副總裁嚴宗大昨（13）日明確表達，「出口競爭力不是我們的重點」，央行關切的是對於整體物價的影響，「穩定的匯率，有助減輕輸入性通膨」。

元大金首季大賺144億元 凱基金純益116億元 每股賺0.69元

上市金控第1季自結獲利陸續出爐，截至昨（13）日為止，已有五家金控公告獲利，元大金、凱基金也在昨日同步揭曉，其中，元大金首季稅後純益衝上144億元，創下史上歷史同期新高，每股稅後純益（EPS）1.08元；凱基金首季稅後純益也突破百億元，達116.9億元，年增率約34.2%，每股稅後純益（EPS）0.69元。

壽險業「包租公經濟」熱轉

隨著國內商用不動產租金行情穩定走升，台灣壽險業的「包租公經濟」也展現強勁的成長力道。統計21家壽險公司的投資性不動產收益顯示，2025年整體壽險業租金收益達378.03億元，較2024年的354.91億元增加約23億元，年增幅約6.5%，顯示不動產資金穩定成長，仍是壽險重要且相對穩定的收益來源，業者預估今年有望成長一至二成。

玉山18年蓋200所圖書館

玉山銀行、玉山志工及文教基金會自2007年發起「玉山黃金種子計畫」，18年來在全國打造200所玉山圖書館，昨（13）日舉辦「點亮希望 照亮未來」感恩活動，邀請行政院副院長鄭麗君、教育部政務次長劉國偉、外貿協會董事長黃志芳、前教育部長及考試院院長黃榮村蒞臨指導，世界卡貴賓、校長代表以及共同投入夥伴參加。

陽信銀第1季每股稅前賺0.447元

陽信銀行公布自結獲利，今年3月單月稅前盈餘為6.05億元，年增7%，首季稅前盈餘18.07億元，較去年同期成長4%，每股稅前盈餘0.447元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。