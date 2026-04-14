國泰、富邦蔡家資產衝兆元 入列亞洲第六富有家族

彭博資訊公布「2026年亞洲前20大最富有家族」名單，整體財富比去年大增16%至6,470億美元，反映產業受惠AI浪潮，及香港房地產市場景氣回升。台灣唯一上榜家族為國泰人壽創辦人蔡氏兄弟家族（國泰蔡家與富邦蔡家），合計擁有343億美元（新台幣1.09兆元）資產，是亞洲第六富有家族。

在排行榜的前20大最富有家族中，來自印度、香港的家族各占五個，泰國有三個、南韓占兩個，其餘五個分別來自台灣、中國大陸、印尼、馬來西亞與新加坡。

彭博報導指出，AI熱潮帶動亞洲最富有的家族王朝更加富裕。在整個亞洲，這些由家族掌控的企業帝國獲利的方式，並非是直接打造AI本身，而是提供其核心支撐，包括金屬、晶片與基礎設施等。這凸顯出這波AI熱潮不僅創造新富豪，也正在重塑既有財富格局。

根據彭博最新排名，亞洲最富有家族之首依然是印度信實工業（Reliance Industries）的安巴尼（Ambani）家族，總資產額高達897億美元（新台幣2.85兆元）。

排名第二的是香港新鴻基地產的郭家，資產達502億美元，排名較去年的第五名大幅攀升。

第三名是南韓三星集團李在鎔家族，資產455億美元，反映三星電子股價在過去一年來飆漲超過250%並頻創新高，是AI浪潮的最大受惠業者之一。

第四名是泰國卜蜂集團謝國民的謝家，資產448億美元。

第五名是中國大陸山東魏橋創業集團的張家，該家族有「世界鋁王」和「山東首富家族」稱號，資產447億美元，這是一家綜合企業公司，業務涵蓋基本金屬、高端鋁業、紡織等。該公司股價去年上漲近200%，因投資人看好AI基礎設施重要原料鋁的前景。

第六名為國泰人壽創辦人蔡氏兄弟家族，資產343億美元，較去年公布的309億美元成長11%。彭博報導說，蔡家在分家後，分為國泰蔡家與富邦蔡家，成為台灣兩大重量級金融控股公司，業務也擴及房地產與電信業。

第七名為泰國TCP集團的許書標家族，已故的許書標是泰籍華裔企業家，紅牛能量飲料的創辦人，第八名為印尼菸草業者針記（PT Djarum）與Bank Central Asia的哈托諾家族（Hartono Family／黃氏家族）。

第九名為印度工程與建設集團Shapoorji Pallonji的米斯垂（Mistry）家族。第十名是印度OP金德爾集團（OP Jindal Group）的金德爾家族。