台幣匯價終止連四升 收在31.785元

美伊談判陷入僵局、傳出美軍可能封鎖荷莫茲海峽，市場避險情緒升溫，帶動美元走強，新台幣昨（13）日震盪走貶，盤中一度貶破31.8元關卡，最低觸及31.848元、重貶1.22角。不過在央行尾盤進場調節下，貶幅明顯收斂，終場收在31.785元、貶值5.9分，成交量20.025億美元，終止連四個交易日升值走勢，估外資匯出約10億美元。

匯市昨日開盤即轉弱，新台幣以31.76元開出後迅速走貶，早盤即失守31.8元整數關卡；午後隨外資轉為匯出資金，貶勢進一步擴大。所幸出口商積極拋匯，加上央行進場穩定匯市，使尾盤匯價回穩，最終守住「31.7」開頭價位。

觀察區域貨幣表現，據央行統計，主要亞幣昨日普遍走弱，僅星元小幅升值0.02%，其餘皆走貶，新台幣昨天貶幅為0.19%，成為最弱亞幣，日圓貶0.16%、韓元貶0.06%及人民幣貶0.02%。

匯銀人士指出，中東局勢反覆，市場對地緣政治風險的反應已有鈍化跡象，成交量亦較前波縮減，顯示恐慌情緒未再急遽升高。後續仍須觀察美伊衝突是否進一步升級，若情勢未惡化，且台股維持強勢，新台幣貶幅可望受限；反之，則可能再度測試32元整數關卡。

外匯交易員認為，在未出現重大利空情況下，新台幣短線仍將維持區間整理格局，但匯銀也擴大本周新台幣波動區間，估落在31.7元至32.1元之間。由於央行進場拋匯調節，昨天反映在央行定存單發行，也看到減發224億元。