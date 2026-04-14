快訊

美封鎖荷莫茲…川普：伊朗致電急盼達成協議 習近平也希望戰爭落幕

陽光行動／蛋價內幕揭祕…來自同牧場卻不同價 「混蛋」又難防

李貞秀遭開除失立委資格！民眾黨揭要錢才願辭 李澄清：顧全大局不打官司

聽新聞
0:00 / 0:00

台幣匯價終止連四升 收在31.785元

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

美伊談判陷入僵局、傳出美軍可能封鎖荷莫茲海峽，市場避險情緒升溫，帶動美元走強，新台幣昨（13）日震盪走貶，盤中一度貶破31.8元關卡，最低觸及31.848元、重貶1.22角。不過在央行尾盤進場調節下，貶幅明顯收斂，終場收在31.785元、貶值5.9分，成交量20.025億美元，終止連四個交易日升值走勢，估外資匯出約10億美元。

匯市昨日開盤即轉弱，新台幣以31.76元開出後迅速走貶，早盤即失守31.8元整數關卡；午後隨外資轉為匯出資金，貶勢進一步擴大。所幸出口商積極拋匯，加上央行進場穩定匯市，使尾盤匯價回穩，最終守住「31.7」開頭價位。

觀察區域貨幣表現，據央行統計，主要亞幣昨日普遍走弱，僅星元小幅升值0.02%，其餘皆走貶，新台幣昨天貶幅為0.19%，成為最弱亞幣，日圓貶0.16%、韓元貶0.06%及人民幣貶0.02%。

匯銀人士指出，中東局勢反覆，市場對地緣政治風險的反應已有鈍化跡象，成交量亦較前波縮減，顯示恐慌情緒未再急遽升高。後續仍須觀察美伊衝突是否進一步升級，若情勢未惡化，且台股維持強勢，新台幣貶幅可望受限；反之，則可能再度測試32元整數關卡。

外匯交易員認為，在未出現重大利空情況下，新台幣短線仍將維持區間整理格局，但匯銀也擴大本周新台幣波動區間，估落在31.7元至32.1元之間。由於央行進場拋匯調節，昨天反映在央行定存單發行，也看到減發224億元。

美軍 央行 荷莫茲海峽

延伸閱讀

匯率期 留意波動

美伊談判未果…避險情緒再起！新台幣終止連4升、收31.785元

土洋對作！外資反手砍161億元 台積電尾盤急拉、台股驚險收高39點

中東戰火推升輸入性通膨壓力？ 央行：仍屬可控

相關新聞

央行優先穩匯 防輸入型通膨

中央銀行副總裁嚴宗大表示，面對外資頻繁流動、匯率波動及輸入性通膨壓力，央行當前最核心的政策目標，在於維持新台幣匯率相對穩定與控制輸入性通膨，至於出口競爭力並非優先考量。他說，在全球資金高度流動的環境下，央行無法限制外資進出，只能透過匯率調節與市場機制引導資金動向。

央行：穩定匯率防輸入性通膨 學者預測今年貨幣政策中性偏緊

美伊談判未果推升國際油價再漲，立委關注央行在穩定匯率減緩輸入性通膨，及維持國內出口競爭力之間，如何取捨？中央銀行副總裁嚴宗大昨（13）日明確表達，「出口競爭力不是我們的重點」，央行關切的是對於整體物價的影響，「穩定的匯率，有助減輕輸入性通膨」。

元大金首季大賺144億元 凱基金純益116億元 每股賺0.69元

上市金控第1季自結獲利陸續出爐，截至昨（13）日為止，已有五家金控公告獲利，元大金、凱基金也在昨日同步揭曉，其中，元大金首季稅後純益衝上144億元，創下史上歷史同期新高，每股稅後純益（EPS）1.08元；凱基金首季稅後純益也突破百億元，達116.9億元，年增率約34.2%，每股稅後純益（EPS）0.69元。

壽險業「包租公經濟」熱轉

隨著國內商用不動產租金行情穩定走升，台灣壽險業的「包租公經濟」也展現強勁的成長力道。統計21家壽險公司的投資性不動產收益顯示，2025年整體壽險業租金收益達378.03億元，較2024年的354.91億元增加約23億元，年增幅約6.5%，顯示不動產資金穩定成長，仍是壽險重要且相對穩定的收益來源，業者預估今年有望成長一至二成。

玉山18年蓋200所圖書館

玉山銀行、玉山志工及文教基金會自2007年發起「玉山黃金種子計畫」，18年來在全國打造200所玉山圖書館，昨（13）日舉辦「點亮希望 照亮未來」感恩活動，邀請行政院副院長鄭麗君、教育部政務次長劉國偉、外貿協會董事長黃志芳、前教育部長及考試院院長黃榮村蒞臨指導，世界卡貴賓、校長代表以及共同投入夥伴參加。

陽信銀第1季每股稅前賺0.447元

陽信銀行公布自結獲利，今年3月單月稅前盈餘為6.05億元，年增7%，首季稅前盈餘18.07億元，較去年同期成長4%，每股稅前盈餘0.447元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。