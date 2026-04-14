元大金首季大賺144億元 凱基金純益116億元 每股賺0.69元

上市金控第1季自結獲利陸續出爐，截至昨（13）日為止，已有五家金控公告獲利，元大金（2885）、凱基金也在昨日同步揭曉，其中，元大金首季稅後純益衝上144億元，創下史上歷史同期新高，每股稅後純益（EPS）1.08元；凱基金首季稅後純益也突破百億元，達116.9億元，年增率約34.2%，每股稅後純益（EPS）0.69元。

元大金單月稅後純益46.1億元，月增37.8%，年增83%；累計第1季稅後純益約144億元，創下歷史同期新高，年增88.6%，EPS 1.08元，其中，包括證券、銀行、期貨、投信四家子公司第1季稅後純益皆創下同期新高。

元大金指出，台股市場熱絡，隨著3月日均量放大突破1兆元，創歷年新高，帶動元大證券經紀手收，3月稅後純益達28.6億元，月增37.8%，年增83%；累計第1季元大證券稅後純益87.3億元，年增120%；元大銀行3月主要獲利來源為利息淨收益及財管手收，單月稅後純益11.5億元，元大銀行累計第1季稅後純益36.8億元，年增44.9%。

另外，元大期貨首季稅後純益7億元，元大投信首季稅後純益為12.91億元，至於元大人壽首季稅後純益則為12.9億元。

凱基金也在昨日公告獲利，單月稅後純益20.2億元，累計第1季稅後純益116.9億元，年增約34.2%，每股稅後純益（EPS）0.69元。凱基金表示，因凱基人壽今年起適用IFRS 17新會計準則，FVOCI股票處分利益雖不計入當期損益，但仍屬可供分配盈餘，若加計FVOCI股票處分利益，調整後金控單月獲利為65.7億元，第1季累計獲利約262億元，續創歷史同期新高，年成長率逾200%。

以凱基金主要子公司來看，受惠於台股3月交易天數增加且成交量能續創高，凱基證券3月稅後純益約12億元，累計第1季稅後純益約59億元，續創同期新高，年增220%；凱基銀行也因淨利息收益穩定成長、手續費收入續強勁，3月稅後純益約7億元，累計第1季稅後純益20. 9億元，年增23%。

凱基人壽3月則受美伊戰爭影響，債券殖利率走升，帳列FVTPL的債券評價產生未實現損失衝擊3月獲利表現，單月稅後純益7.1億元，累計第1季稅後純益47.9億元，年減22.3%，不過，若加計FVOCI股票已實現資本利得稅後金額約44.28億元，單月整體調整後獲利合計達51.4億元；累計前三月凱基人壽整體調整後獲利達190.2億元，為去年同期的3.1倍。