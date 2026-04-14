快訊

美封鎖荷莫茲…川普：伊朗致電急盼達成協議 習近平也希望戰爭落幕

陽光行動／蛋價內幕揭祕…來自同牧場卻不同價 「混蛋」又難防

李貞秀遭開除失立委資格！民眾黨揭要錢才願辭 李澄清：顧全大局不打官司

聽新聞
0:00 / 0:00

元大金首季大賺144億元 凱基金純益116億元 每股賺0.69元

經濟日報／ 記者葉佳華任珮云／台北報導
元大金 。圖／元大金控提供
元大金 。圖／元大金控提供

上市金控第1季自結獲利陸續出爐，截至昨（13）日為止，已有五家金控公告獲利，元大金（2885）、凱基金也在昨日同步揭曉，其中，元大金首季稅後純益衝上144億元，創下史上歷史同期新高，每股稅後純益（EPS）1.08元；凱基金首季稅後純益也突破百億元，達116.9億元，年增率約34.2%，每股稅後純益（EPS）0.69元。

元大金單月稅後純益46.1億元，月增37.8%，年增83%；累計第1季稅後純益約144億元，創下歷史同期新高，年增88.6%，EPS 1.08元，其中，包括證券、銀行、期貨、投信四家子公司第1季稅後純益皆創下同期新高。

元大金指出，台股市場熱絡，隨著3月日均量放大突破1兆元，創歷年新高，帶動元大證券經紀手收，3月稅後純益達28.6億元，月增37.8%，年增83%；累計第1季元大證券稅後純益87.3億元，年增120%；元大銀行3月主要獲利來源為利息淨收益及財管手收，單月稅後純益11.5億元，元大銀行累計第1季稅後純益36.8億元，年增44.9%。

另外，元大期貨首季稅後純益7億元，元大投信首季稅後純益為12.91億元，至於元大人壽首季稅後純益則為12.9億元。

凱基金也在昨日公告獲利，單月稅後純益20.2億元，累計第1季稅後純益116.9億元，年增約34.2%，每股稅後純益（EPS）0.69元。凱基金表示，因凱基人壽今年起適用IFRS 17新會計準則，FVOCI股票處分利益雖不計入當期損益，但仍屬可供分配盈餘，若加計FVOCI股票處分利益，調整後金控單月獲利為65.7億元，第1季累計獲利約262億元，續創歷史同期新高，年成長率逾200%。

以凱基金主要子公司來看，受惠於台股3月交易天數增加且成交量能續創高，凱基證券3月稅後純益約12億元，累計第1季稅後純益約59億元，續創同期新高，年增220%；凱基銀行也因淨利息收益穩定成長、手續費收入續強勁，3月稅後純益約7億元，累計第1季稅後純益20. 9億元，年增23%。

凱基人壽3月則受美伊戰爭影響，債券殖利率走升，帳列FVTPL的債券評價產生未實現損失衝擊3月獲利表現，單月稅後純益7.1億元，累計第1季稅後純益47.9億元，年減22.3%，不過，若加計FVOCI股票已實現資本利得稅後金額約44.28億元，單月整體調整後獲利合計達51.4億元；累計前三月凱基人壽整體調整後獲利達190.2億元，為去年同期的3.1倍。

元大投信 EPS 凱基人壽

延伸閱讀

元大金第一季大賺144.09億元 法人看好今年全年獲利跨越500億

凱基金首季獲利賺116.9億元、年增34% EPS 0.69元

元大金首季稅後純益144.09億元創歷史同期新高 EPS 1.08元

均華自結今年首季 EPS 5.19元 為單季史上次高

相關新聞

央行優先穩匯 防輸入型通膨

中央銀行副總裁嚴宗大表示，面對外資頻繁流動、匯率波動及輸入性通膨壓力，央行當前最核心的政策目標，在於維持新台幣匯率相對穩定與控制輸入性通膨，至於出口競爭力並非優先考量。他說，在全球資金高度流動的環境下，央行無法限制外資進出，只能透過匯率調節與市場機制引導資金動向。

央行：穩定匯率防輸入性通膨 學者預測今年貨幣政策中性偏緊

美伊談判未果推升國際油價再漲，立委關注央行在穩定匯率減緩輸入性通膨，及維持國內出口競爭力之間，如何取捨？中央銀行副總裁嚴宗大昨（13）日明確表達，「出口競爭力不是我們的重點」，央行關切的是對於整體物價的影響，「穩定的匯率，有助減輕輸入性通膨」。

元大金首季大賺144億元 凱基金純益116億元 每股賺0.69元

上市金控第1季自結獲利陸續出爐，截至昨（13）日為止，已有五家金控公告獲利，元大金、凱基金也在昨日同步揭曉，其中，元大金首季稅後純益衝上144億元，創下史上歷史同期新高，每股稅後純益（EPS）1.08元；凱基金首季稅後純益也突破百億元，達116.9億元，年增率約34.2%，每股稅後純益（EPS）0.69元。

壽險業「包租公經濟」熱轉

隨著國內商用不動產租金行情穩定走升，台灣壽險業的「包租公經濟」也展現強勁的成長力道。統計21家壽險公司的投資性不動產收益顯示，2025年整體壽險業租金收益達378.03億元，較2024年的354.91億元增加約23億元，年增幅約6.5%，顯示不動產資金穩定成長，仍是壽險重要且相對穩定的收益來源，業者預估今年有望成長一至二成。

玉山18年蓋200所圖書館

玉山銀行、玉山志工及文教基金會自2007年發起「玉山黃金種子計畫」，18年來在全國打造200所玉山圖書館，昨（13）日舉辦「點亮希望 照亮未來」感恩活動，邀請行政院副院長鄭麗君、教育部政務次長劉國偉、外貿協會董事長黃志芳、前教育部長及考試院院長黃榮村蒞臨指導，世界卡貴賓、校長代表以及共同投入夥伴參加。

陽信銀第1季每股稅前賺0.447元

陽信銀行公布自結獲利，今年3月單月稅前盈餘為6.05億元，年增7%，首季稅前盈餘18.07億元，較去年同期成長4%，每股稅前盈餘0.447元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。