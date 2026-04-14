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壽險業「包租公經濟」熱轉

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

隨著國內商用不動產租金行情穩定走升，台灣壽險業的「包租公經濟」也展現強勁的成長力道。統計21家壽險公司的投資性不動產收益顯示，2025年整體壽險業租金收益達378.03億元，較2024年的354.91億元增加約23億元，年增幅約6.5%，顯示不動產資金穩定成長，仍是壽險重要且相對穩定的收益來源，業者預估今年有望成長一至二成。

觀察各大壽險公司2025年的租金收益表現，國泰人壽租金收入達128.35億元居冠，是全台最大壽險包租公，較前一年度增加約5.75億元，年成長率高達4.69%，主要受惠於新北市土城大樓等新案完工招商，作為物流與廠辦空間出租；富邦人壽則以56.72億元位居第二，年成長率約2.2%；緊隨其後的是新光人壽50.87億元與南山人壽46.89億元，分別成長2.4％和1.9%；凱基人壽則為15.49億元，約與2024年持平。

值得注意的是，台灣人壽2025年租金收益約29.64億元，較2024年近20.24億元大幅成長逾46%，主要受惠於南港Lalaport開幕及南投漢來日月行館開業，今年台壽則持續優化南港區經貿段等多項地上權投資案。

除了六大壽險業者，中小型壽險公司亦在租金收益上有穩定表現。全球人壽2025年租金收益約19.19億元，年增率約7.8%，持有標的如民權大樓、松山機場新總部大樓、光華商場希望園區大樓等；遠雄人壽則有近8.4億元租金收益。

展望後市，壽險業者普遍看好國內產業發展需求，台灣人壽表示，預期今年租金收益仍有上看二成的成長空間，將持續聚焦於具備長期穩健回報的商用不動產。

台灣人壽 凱基人壽 富邦人壽

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