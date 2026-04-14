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玉山金董座黃男州：市場震盪至少到月底

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

美伊戰事撲朔迷離牽動市場，雙方一度談判21小時後宣告破局。玉山金（2884）董事長黃男州昨（13）日指出，這段時間市場應還會繼續震盪，可能要觀察到4月底；美國訴求關鍵有二：放棄核武、荷莫茲海峽開放通行，但伊朗都不接受，看起來還有一段談判時間。

玉山昨舉辦「點亮希望 照亮未來」感恩活動，黃男州會後受訪時作上述表示。至於銀行近期如何建議客戶，他指出，一場戰爭結束之時可能是反彈的時候，如果資金量充足的顧客有可能在低點分批買進，以台積電為例，這次最深跌到1,760元左右，最近又呈現震盪格局；債券殖利率則一直上升。另一影響是美國經濟方面，對美國總統川普來說最擔心是選票和金融市場，尤其，當市場巨震或通膨又上升，對美國當權者壓力較大，目前這個壓力還在繼續當中。

此外，黃金此次未上漲，甚至下跌，黃男州指出，正好此次戰爭在中東，而中東國家央行就是黃金大戶，戰爭開打時有賣出黃金換取美元，加上金價漲到5,300美元歷史高價而順勢回檔，但其實金價還算穩定，且對中東國家而言賣出仍有獲利實現。

第1季玉山金獲利年增14%，首度突破百億元，刷新史上單季新高紀錄。黃男州指出，主要是基本盤存放款利差規模擴大，以及前二月股債表現不錯，帶動財富管理業務，3月雖市場震盪但仍有基本盤，首季放款成長1,000億元，房貸受管制影響，今年預估成長400億，比去年略增，但仍較過去少。至於全年獲利是否有機會突破400億，他說有壓力，如果每季獲利能突破百億元是有機會，但要很努力，畢竟前幾年已高成長。

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