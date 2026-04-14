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玉山18年蓋200所圖書館

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
行政院副院長鄭麗君（左三）、玉山金控創辦人黃永仁（左二）、董事長黃男州（右三）、教育部次長劉國偉（右二）、考試院前院長黃榮村（右）、外貿協會董事長黃志芳（左）共同見證「玉山黃金種子計畫」的成果與未來願景。玉山銀行／提供
行政院副院長鄭麗君（左三）、玉山金控創辦人黃永仁（左二）、董事長黃男州（右三）、教育部次長劉國偉（右二）、考試院前院長黃榮村（右）、外貿協會董事長黃志芳（左）共同見證「玉山黃金種子計畫」的成果與未來願景。玉山銀行／提供

玉山銀行、玉山志工及文教基金會自2007年發起「玉山黃金種子計畫」，18年來在全國打造200所玉山圖書館，昨（13）日舉辦「點亮希望 照亮未來」感恩活動，邀請行政院副院長鄭麗君、教育部政務次長劉國偉、外貿協會董事長黃志芳、前教育部長及考試院院長黃榮村蒞臨指導，世界卡貴賓、校長代表以及共同投入夥伴參加。

現場並由屏東地磨兒國小學生帶來排灣族語傳統歌謠，以天籟美聲詠唱出代代相傳、永不止息的生命力量，玉山合唱團也與地磨兒學生共同合唱「天使」，以表達真誠的感謝。

鄭麗君致詞中分享，教育平權的落實除政府的政策推動，更需要社會力量的深耕，「玉山黃金種子計畫」是一個將商業模式和社會公益結合的最佳典範。聯合國教科文組織將閱讀視為促進自由、尊嚴、相互理解與持續發展的關鍵力量，期盼孩子在書中啟發思辨能力、尊重多元並對世界懷抱著好奇心，「今天參加這個活動，我真的非常感動」，這200所圖書館是送給孩子最好的禮物，讓我們一起用閱讀照亮台灣，因為台灣可以讓世界更美好。

玉山金控（2884）董事長黃男州表示，匯聚各界的力量才能讓閱讀的能量逐漸擴大，圖書館從一個「點」，慢慢地變成「線」、再擴展成「面」，200所圖書館是一個新里程，未來將持續強化制度創新、深化師資與志工培訓、擴大教育夥伴和政府單位合作。另外，也規畫將黃金種子計畫的溫暖拓展至海外，今年預計於柬埔寨、越南展開圖書館捐建，讓當地孩童也能透過閱讀獲得改變未來的機會。

玉山表示，傳播知識，就是傳遞幸福、傳遞希望。感謝長期支持閱讀教育的世界卡貴賓、用心陪伴孩子成長的學校師長、默默投入時間與心力的家長與志工，結合大家的力量，玉山黃金種子計畫在全國200個據點，捐贈逾48萬本圖書，提供超過17萬名孩童溫馨舒適的閱讀環境，未來玉山將持續攜手更多志同道合夥伴投入學童教育、發揮企業影響力。

學校 行政院 外貿協會

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