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陽信銀第1季每股稅前賺0.447元

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

陽信銀行公布自結獲利，今年3月單月稅前盈餘為6.05億元，年增7%，首季稅前盈餘18.07億元，較去年同期成長4%，每股稅前盈餘0.447元。

據陽信銀行自結資料顯示，在授信品質方面，3月底逾放比為0%、備抵呆帳覆蓋率79,776.77%，展現優異資產品質。截至第1季累積總資產為8,301億元，淨值達567億元，較去年同期分別上升8%及10%，營運規模及自有資本穩健成長。

陽信銀行長期響應政府政策，積極協助中小企業取得融資，在提供資金挹注的同時，秉持嚴謹的授信與風險管理品質，3月16日榮獲財團法人中小企業信用保證基金「送保案件催收績效優良獎」，在擴展業務規模之際，亦能兼備卓越的資產維護能力。

陽信銀行於《財訊》「2026財富管理大獎」中，榮獲本國銀行「最佳財富增值獎」，獲獎關鍵在於新成立的投資研究團隊能快速掌握市場脈動，提供全方位的管理服務；同時，專注服務保守穩健客群，透過短中長期投資與均衡投組，協助客戶能在市場波動中守住成果。陽信銀行將持續以Cycle（人生周期）、Cash Flow（穩健現金流）、Care（主動關懷）的三C服務理念為核心，帶領理專從「商品銷售」轉型為「目標導向顧問」，陪伴客戶在變局中穩健前行，實現長期財富管理願景。

鎖定海外旅遊熱潮，陽信銀行推出「出發旅行吧 刷卡最高回饋2,500元」活動，即日起至今年6月30日，活動期間於指定旅行社、指定航空公司或訂房網等刷陽信卡累計滿額並登錄，最高贈2,500元刷卡金。搭配海外消費曜晶卡3.1%回饋及JCB 晶緻卡遊日韓泰3% 回饋無上限。

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