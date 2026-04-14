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台企銀主辦日勝生聯貸
台灣企銀（2834）統籌主辦日勝生活科技新台幣33.94億元聯合授信案，昨（13）日完成聯貸簽約，該聯貸案主要用途為支應辦理「台北市中正區公園段二小段246地號等28筆土地都市更新事業計畫案」所需。
本次聯貸案由台灣企銀擔任統籌暨額度管理銀行，在銀行團踴躍參貸下，獲第一銀行、彰化銀行、農業金庫、樂天銀行及華泰銀行等五家銀行支持，顯現銀行團對公司經營團隊的高度認同及肯定，以及對日勝生集團未來發展深具信心。
本次開發案基地位於台北市中正區館前路，鄰近台北車站，透過都市更新整體規劃凝聚地區共識，強化都市生活機能，增進土地使用效益，完善地區公共設施，並改善都市環境景觀。
日勝生近年積極參與都更案、危老重建案及捷運聯合開發案，並導入綠能建築及智慧建築理念，落實永續發展目標。台企銀則致力推廣危老重建及都市更新業務，長期透過危老都更優惠貸款、聯貸、專案融資等多元金融工具，提供企業穩定的資金支持。
身為國內唯一中小企業專業銀行，台企銀今年以「跨域並進、再創高峰」為經營主軸，強化跨業務合作，並持續深耕核心放款業務及多元布局，強化個人金融業務及海外業務發展，以擴大收益來源，同時精進風險控管，提升競爭力與品牌價值，並持續深化政策金融角色，結合政府資源與金融專業，與客戶攜手朝向穩健成長與永續共榮的願景邁進。
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