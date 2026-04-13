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馬鐵英：台灣今年不會有「停滯性通膨」 貨幣政策中性偏緊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
星展銀行13日舉辦「2026年第2季經濟暨投資展望」記者會，星展集團資深經濟學家馬鐵英對於台灣央行是否在今年會啟動升息，給出看法。她認為，台灣今年不會有「停滯性通膨」，但央行會持續「觀望」通膨的傳導情況，貨幣政策中性偏緊，保留升息的可能性。圖／聯合報系資料照片
星展銀行13日舉辦「2026年第2季經濟暨投資展望」記者會，星展集團資深經濟學家馬鐵英對於台灣央行是否在今年會啟動升息，給出看法。她認為，台灣今年不會有「停滯性通膨」，但央行會持續「觀望」通膨的傳導情況，貨幣政策中性偏緊，保留升息的可能性。圖／聯合報系資料照片

星展銀行13日舉辦「2026年第2季經濟暨投資展望」記者會，星展集團資深經濟學家馬鐵英對於台灣央行是否在今年會啟動升息，給出看法。她認為，台灣今年不會有「停滯性通膨」，但央行會持續「觀望」通膨的傳導情況，貨幣政策中性偏緊，保留升息的可能性。

馬鐵英認為，台灣能源結構需改革以增強韌性，現在仍高度依賴化石燃料（約80%至90%）再生能源雖增加，但主要是抵消核能減少，未來仍需大幅降低對化石燃料的依賴。馬鐵英強調，台灣未來需推動能源結構分散化：加快綠能或評估重啟核能，須政策權衡。目前台灣對中東原油的依賴達7成，天然氣依賴約3成。

馬鐵英表示，今年5月開始台灣的CPI就會看到2%，而年底前，CPI都會在2%左右；物價上揚，除了AI投資動能續強外，其他產業的投資動能將放緩，而消費動能和薪資所得也會下滑。在抑制通膨方面，馬鐵英認為財政政策的效果會比貨幣政策更為有效。

對於人民幣匯價今年以來相對強勢，馬鐵英分析有四項原因：一、中國出口動能增加，2月出口年增在4成以上。二、半導體產業受惠AI帶動。三、反內捲措施成效顯現，通縮好轉。四、中國能源結構分散，約2成為再生能源，進口比重僅占23%，且進口來源多元化，其中來自中東國家只占5成，對中東能源依賴度不高。估人民幣匯價年底上看6.7。

再生能源 貨幣政策 通膨

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