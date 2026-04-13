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凱基金首季獲利賺116.9億元、年增34% EPS 0.69元

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
凱基金控13日公告3月自結盈餘，單月稅後純益20.26億元，累計第1季稅後純益116.9億元，年增率約34.28%，每股稅後純益（EPS）0.69元。凱基金控／提供
凱基金控13日公告3月自結盈餘，單月稅後純益20.26億元，累計第1季稅後純益116.9億元，年增率約34.28%，每股稅後純益（EPS）0.69元。凱基金控／提供

凱基金控（2883）13日公告3月自結盈餘，單月稅後純益20.26億元，累計第1季稅後純益116.9億元，與去年同期相比，年增率約34.28%，每股稅後純益（EPS）0.69元。由於凱基人壽今年起適用IFRS 17新會計準則，獲利不再加計FVOCI股票處分利益，若加計FVOCI股票處分利益，調整後金控3月獲利為65.77億元，累計前三月獲利為262.05億元，持續創下歷史同期新高，年成長率逾200%。

其中，在各子公司方面，凱基銀行受惠於放款擴張及利差走升支撐下，淨利息收益穩定成長，手續費收入持續展現強勁動能，成為推升銀行獲利的重要驅動力，3月稅後純益7.05億元，累計前三月稅後純益20.99億元，相較去年同期成長23%。

在證券業務方面，3月資本市場雖因中東地緣衝突拉回整理，但台股3月份交易天數增加且成交量能仍持續創高，在經紀暨財富管理手續費收入與承銷業務資本利得及手續費收入貢獻下，凱基證券3月份稅後純益12.06億元；累計前三月稅後純益59.06億元，續創同期獲利新高，相較去年同期成長220%。

凱基人壽今年以來新契約業績穩健成長，3月新契約保費收入達94億元，推升今年累計新契約保費規模至252億元，較去年同期成長28%；投資方面則是受美伊戰爭影響，債券殖利率走升，致帳列FVTPL債券評價產生未實現損失，進而衝擊3月損益表的獲利表現，但凱壽持續推動靈活的資產配置，並適時掌握投資契機，實現部分資本利得，投資績效維持良好水準。

凱基人壽3月稅後純益7.17億元，累計前三月稅後純益47.96億元，由於凱基人壽今年起適用IFRS 17新會計準則，獲利不再加計FVOCI股票處分利益，而是直接反映於保留盈餘，但仍屬可供分配的盈餘。加計FVOCI股票已實現之資本利得稅後金額約44.28億元，單月調整後獲利合計達51.45億元；累計今年前三月，凱基人壽整體調整後獲利已達190.25億元，為去年同期的3.1倍，整體經營成果亮眼，持續成長力道。

凱基金控表示，凱基銀行與凱基證券兩家子公司今年前三月累計稅後純益達80.05億元，較去年同期成長126%，為金控獲利及配發股息奠定堅實基礎。在證券、銀行及壽險業務獲利支持下，凱基金控延續穩健的股利政策，與全體股東分享經營成果，2025年現金股利配發水準，經營團隊預估將以不低於0.95元向董事會提出建議。

金控 EPS 凱基 凱基人壽 凱基銀行

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