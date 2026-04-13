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保誠人壽尊享鎖定高資產族群 私人銀行服務打造客制化保險

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
「保誠人壽尊享」正式發布，保誠人壽總經理王慰慈（中）偕同高階主管共同出席通路發布會。保誠人壽／提供
「保誠人壽尊享」正式發布，保誠人壽總經理王慰慈（中）偕同高階主管共同出席通路發布會。保誠人壽／提供

保誠人壽長期深耕高端客群市場，洞察高資產人士在資產傳承、家庭保障與長期規劃上的多元需求，推出比照私人銀行服務規格打造的保險方案「保誠人壽尊享」，提供更貼近高資產客戶需求的客製化保險產品與專屬服務。

保誠人壽總經理王慰慈表示，高資產人士對於「傳承」的定義，是將家庭價值、生活理念與對下一代照顧的延伸。資產傳承是一項高度個人化且愈趨複雜的規劃，除了須考量風險管理、稅務安排、家族結構與人生目標，也必須面對更多元且隱性的風險挑戰，唯有從家族財富的整體思維出發，系統性規劃資產配置與傳承安排，才能在多元風險與世代交替之中維持資產的穩定與韌性。「保誠人壽尊享」，以風險管理的思維，協助高資產族群不只傳承資產，也傳承家的價值。

「保誠人壽尊享」以高度客製化為核心，在保單規劃、核保、理賠及日常的保戶服務，皆由專屬的個案經理一站式協助跟進保單進度。另外也結合跨領域專家團隊，在保險規劃中整合法規、財務、保障與傳承架構，為高資產客群量身打造全面且具策略性的專屬方案。

保誠人壽通路長蔡淵霖表示，保誠人壽的專業保險顧問（IC）及專家團隊在服務「保誠人壽尊享」客戶時，更能化身為銀行與通路夥伴的重要延伸，與通路團隊緊密合作，在高度重視隱私與信任的前提下，協助高資產客戶完成複雜且精緻的保障與傳承規劃，為通路夥伴提供強而有力的專業支援。

在產品方面，「保誠人壽尊享」保戶或其家族若有個人化商品需求，保誠人壽將提供保單客製的服務，根據保戶的資產規模、並分析風險屬性、資產結構與傳承目標，量身設計專屬保單。透過最貼近保戶和家族需求的個人化產品，保誠人壽將進一步協助高資產人士在保障、資產規劃與傳承之間取得平衡。

保單 總經理 銀行

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