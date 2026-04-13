主動式ETF紅不讓！00981A攀升至台股ETF第六大、再添一檔新兵

美伊談判破裂、美國封鎖荷莫茲海峽影響，壓抑台股表現，13日多數時間在平盤上下震盪，尾盤在買單進場下，拉抬指數由黑翻紅，終場上漲39點收35,457點，改寫收盤新高價，加權指數及櫃買指數連續兩日收盤創下新高價，台股ETF則呈現漲跌互見，其中，當紅炸子雞-主動統一台股增長（00981A）持續受惠於資金流入，規模連三個交易日超車，最新排名已經攀升至台股ETF第六大。

主動統一台股增長今日市價雖然下跌0.43%或0.1元，收23.03元，終止連兩日創新高，不過，買盤也趁此機會趕緊上車，連續四個交易日呈現淨流入，推升規模連續五個交易日刷新歷史新高，最新攀升至1,233.08億元，排名上升至台股ETF第六大。近三個交易日來，規模接連超越復華台灣科技優息、元大台灣高息低波以及富邦科技。

根據CMoney統計至今日，規模在千億元以上的台股ETF依序為元大台灣50的14,941.59億元、元大高股息5,662.93億元、國泰永續高股息4,602.90億元、群益台灣精選高息4,428.30億元、富邦台50的3,512.37億元、主動統一台股增長1,233.08億元、富邦科技1,208.34億元、元大台灣高息低波1,184.72億元、復華台灣科技優息1,152.13億元。

就台股主動式ETF來看，目前已掛牌有14檔，總規模為2,753.78億元，仍不斷有新兵加入，主動野村臺灣高息現正募集中，主動統一升級50募集繳款期間為4年22月至4月24日，此外，聯博台灣動能收益50主動式ETF 13日獲得主管機關的募集核准，該ETF的基金種類屬於主動式交易所交易基金，保管機構為台北富邦商業銀行股份有限公司，募集金額無上限。

規模千億元台股ETF表現。資料來源：CMoney 統計至4/11 單位 億元。高瑜君／製表

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