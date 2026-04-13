美伊戰事有解？玉山金董座：市場還會繼續震盪 談判期至少到月底

美伊戰事撲朔迷離，牽動市場走勢，玉山金（2884）董事長黃男州今表示，這段時間市場應還會繼續震盪，可能要觀察到4月底，至少還有一到兩周；美國訴求關鍵有二：放棄核武、荷莫茲海峽開放通行，但伊朗都不接受，看起來還有一段談判時間。

玉山銀行、玉山志工及文教基金會自2007年發起「玉山黃金種子計畫」，18年來在全國打造200所玉山圖書館，今日舉辦「點亮希望 照亮未來」感恩活動，黃男州會後受訪時作上述表示。對於未來發展，他觀察一場戰爭結束之時就是可能是反彈的時候，如果資金量充足的顧客有可能在低點分批買進，以台積電（2330）為例，這次最深跌到1,780元左右，最近又震盪，呈現震盪格局；債券殖利率則一直往上升，另一影響是美國經濟方面，對美國總統川普來說最擔心是選票和金融市場，尤其，當市場震盪或通膨又上升，對美國當權者來說壓力較大，目前這個壓力還在上升當中。

此外，金價在此次戰爭中未如預期發揮傳統避險角色，甚至出現大幅下跌，黃男州指出，正好此次戰爭發生在中東，而中東國家央行就是黃金大戶，戰爭發生時有賣出黃金換取美元，導致金價下行，加上當時金價漲到歷史高點而順勢回檔調整，但相對而言金價還算穩定，且對中東國家而言賣出仍有獲利實現。