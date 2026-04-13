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美伊談判未果…避險情緒再起！新台幣終止連4升、收31.785元

中央社／ 台北13日電
美伊停火談判破局，避險情緒再起，帶動美元指數上揚，亞幣普遍走弱。新台幣兌美元今天盤中一度重貶逾1角，不過在央行調節之下，尾盤跌幅收斂，收盤收在31.785元，貶值5.9分，終止連4升，台北及元太外匯市場總成交金額20.025億美元。 圖／本報資料照
美伊停火談判破局，避險情緒再起，帶動美元指數上揚，亞幣普遍走弱。新台幣兌美元今天盤中一度重貶逾1角，不過在央行調節之下，尾盤跌幅收斂，收盤收在31.785元，貶值5.9分，終止連4升，台北及元太外匯市場總成交金額20.025億美元。 圖／本報資料照

美伊停火談判破局，避險情緒再起，帶動美元指數上揚，亞幣普遍走弱。新台幣兌美元今天盤中一度重貶逾1角，不過在央行調節之下，尾盤跌幅收斂，收盤收在31.785元，貶值5.9分，終止連4升，台北及元太外匯市場總成交金額20.025億美元。

美國伊朗的停火談判破局後，美國總統川普下令封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），緊張情勢雪上加霜。日、韓股收黑，台股則因被動元件強勢表態，終場收在35457.29點，創收盤新高，上漲39.46點。

儘管台股震盪收漲創新高，外資今天依舊提款161.3億元，並於匯市匯出，帶來貶值壓力。

新台幣兌美元今天以31.76元開盤後，因美元指數彈升，匯價迅速貶破31.8元，加上外資匯出，貶勢持續擴大，盤中最低觸及31.848元，重挫1.22角，但出口商於31.8元上方積極拋匯，加上央行尾盤調節，收盤得以站回31.7元價位。

外匯交易員分析，美伊談判未能有正面進展，意味地緣政治風險持續，為金融市場籠罩陰霾，不過戰事爆發至今已經近一個半月，利空略顯鈍化，不只成交量能縮水，匯市也回到偏弱盤整格局，未再看到爆量狂殺的戲碼，「市場沒有像之前緊張」。

另外，央行指出將穩定匯市以緩解輸入性通膨壓力，外匯交易員認為，這番表態有助於安撫市場情緒，如果沒有重大利空出現，不至於大幅下挫，本週交易區間估逾31.7至32.1元間整理，短線先看能不能站穩31元。

另外，外匯交易員提醒，國際油價上升帶來的連鎖效應仍需關注，如果對產業及經濟影響續往負面發展，市場。

川普 美國 伊朗 荷莫茲海峽

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