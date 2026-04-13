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200座圖書館後再出發 玉山黃金種子計畫前進柬埔寨、越南

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
玉山黃金種子計畫在全國200個據點，捐贈逾48萬本圖書，提供超過17萬名孩童閱讀環境。聯合報系資料照
玉山黃金種子計畫在全國200個據點，捐贈逾48萬本圖書，提供超過17萬名孩童閱讀環境。聯合報系資料照

玉山銀行、玉山志工及文教基金會自2007年發起「玉山黃金種子計畫」，18年來在全國打造200所玉山圖書館，13日舉辦「點亮希望 照亮未來」感恩活動，邀請行政院副院長鄭麗君、教育部政務次長劉國偉、外貿協會董事長黃志芳、前教育部長及考試院院長黃榮村蒞臨指導，世界卡貴賓、校長代表以及共同投入夥伴參加，並由屏東地磨兒國小學生帶來排灣族語傳統歌謠，以天籟美聲詠唱出代代相傳、永不止息的生命力量，玉山合唱團也與地磨兒學生共同合唱「天使」，以表達真誠的感謝。

玉山金控（2884）董事長黃男州表示，匯聚各界的力量才能讓閱讀的能量逐漸擴大，圖書館從一個「點」，慢慢地變成「線」、再擴展成「面」，200所圖書館是一個新里程，未來將持續強化制度創新、深化師資與志工培訓、擴大教育夥伴和政府單位合作。

另外也規畫將黃金種子計畫的溫暖拓展至海外，今年預計於柬埔寨、越南展開圖書館捐建，讓當地孩童也能透過閱讀獲得改變未來的機會。

感謝長期支持閱讀教育的世界卡貴賓、用心陪伴孩子成長的學校師長、默默投入時間與心力的家長與志工，結合大家的力量，玉山黃金種子計畫在全國200個據點，捐贈逾48萬本圖書，提供超過17萬名孩童溫馨舒適的閱讀環境。

外貿協會 越南 考試院 玉山金控

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