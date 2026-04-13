避險失靈只是短線 星展看多黃金下半年至6,250美元

國際金價近期受美伊戰爭影響大幅回檔，甚至一度使得黃金避險資產光芒褪色；不過星展銀行仍看好黃金將持續走揚，並預估2026下半年目標價為每盎司6,250美元。

星展銀行（台灣）今天舉辦2026年第2季經濟暨投資展望記者會，星展（台灣）財富管理投資顧問部資深副總裁陳昱嘉表示，現在很多人關心黃金到底還能不能布局？「我們認為還是可以」，其中重要原因就是黃金本身的稀缺性，因此在另類投資方面，持續看好黃金。

陳昱嘉表示，3月市場震盪，很多風險資產跌價，黃金被視為套現工具，壓抑了黃金表現；從籌碼面來看，除了散戶持續減碼，實際減碼最多的是土耳其央行，因為資金需求而加速出售黃金，畢竟「缺錢賣黃金比較快」。

但因貨幣價值貶值擔憂，地緣政治風險升溫，以及各國央行強勁需求，星展預期黃金價格將持續走揚，並預估2026下半年目標價為每盎司6,250美元。