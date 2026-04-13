星展示警：「金髮女孩」經濟恐打破 上修台灣通膨率至1.9%、金價衝6250美元

星展銀行（台灣）今（13）日發布2026年第二季投資展望，將台灣全年通膨率（CPI）由1.5%上修至1.9%，並預估黃金價格將於下半年上看每盎司6250美元。星展集團資深經濟學家馬鐵英指出，台灣原本「高成長、低通膨」的「金髮女孩」黃金時期正面臨被打破的風險。

馬鐵英表示，隨著美國、以色列與伊朗衝突升溫，能源市場與供應鏈受到擾動，通膨壓力開始升高，經濟結構出現轉變。從數據觀察，轉折已提前浮現。3月PMI顯示企業投入成本大幅上升，回到2022年俄烏戰爭期間水準，同時出口訂單轉弱、消費者信心下滑，顯示企業與民眾對景氣前景轉趨保守。

馬鐵英分析，中東衝突帶來的能源衝擊將延續至第二季，即便近期出現停火訊號，但油價回穩仍需時間。在高油價情境下，油氣成本將透過運輸與公用事業傳導至物價，推升整體通膨。

根據星展評估，若油價維持高檔，對全球經濟的影響不容小覷，GDP恐下修約0.5個百分點，CPI則可能增加約1個百分點，甚至存在「停滯性通膨」風險。雖然台灣不至於陷入停滯，但原有的低通膨優勢將逐步消失。

馬鐵英說，預估台灣通膨將自5月升至約2%，並維持至年底，全年CPI達1.9%。由於台灣高度依賴中東能源進口，外溢影響將逐步反映在企業成本與民生物價上。

不過，AI仍是支撐經濟的重要動能。馬鐵英指出，代理式AI快速發展，持續帶動全球先進運算與雲端需求，使台灣半導體與資通訊產業維持韌性，全年GDP成長率預測仍維持7%，但下半年動能將逐步放緩。

投資策略方面，星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部資深副總裁陳昱嘉表示，在通膨回升與地緣政治風險升溫下，市場波動恐加劇，資產配置需更重視防禦性與多元分散。

其中，黃金仍是核心配置，加上各國央行持續增持，支撐金價中長期走勢，預估2026年下半年金價將上看每盎司6250美元。

股市方面，星展持續看好亞洲（不含日本）市場，並對美股維持中立；債券則偏好評級A至BBB的投資等級公司債，以因應利率不確定性。