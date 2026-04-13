看好黃金後市！星展銀喊金價年底前上看6,250美元

星展銀行（台灣）13日下午2026年第2季經濟暨投資展望會，財富管理投資顧問部資深副總裁陳昱嘉分析這波金價震盪最主要因素是「土耳其央行缺錢大賣黃金」，星展銀依舊看好黃金後市，金價2026下半年目標價為每英兩6,250美元。

陳昱嘉表示，星展銀行仍建議投資人將黃金納入風險資產，主要考量通膨上揚，公債受壓抑，有利稀缺資產，如不動產、基礎設施及貴金屬。他認為黃金還可布局，主要有三大原因，一是目前全球央行的儲備量約3個奧運泳池的規模，持續會擴大。二是黃金ETF對黃金的持有量，近來有回升，但上來的幅度相較過去幅度只有一半且時間很遠；三是散戶投資有機會再回來。

陳昱嘉指出，近來黃金價格比較弱勢的原因，主要是在籌碼面。除了散戶有一些減碼，土耳其央行大賣黃金是主要因素。另外，中東戰爭造成風險資產跌價，黃金也被視為是一個套現的工具，因而壓抑了黃金的表現。