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玉山銀「黃金種子計畫」興建200座圖書館 今年將延伸至柬埔寨、越南

聯合報／ 記者朱漢崙/台北即時報導
玉山銀18年推「黃金種子計畫」興建200座圖書館 今年起將延伸至柬埔寨、越南。記者朱漢崙/攝影
玉山銀18年推「黃金種子計畫」興建200座圖書館 今年起將延伸至柬埔寨、越南。記者朱漢崙/攝影

玉山金控旗下玉山銀行與文教基金會，從2007年發起「玉山黃金種子計畫」迄今已有18年，在全國打造了200個圖書館，今日舉辦「點亮希望、照亮未來」感恩活動，玉山金控董事長黃男州形容，黃金種子計畫，就像是在孩子的心裡種下一顆黃金種子，也是閱讀的種子，慢慢成長茁壯，變成一顆大樹，向上提升的力量不只讓孩子更好，也讓社會更好；他也指出，今年起玉山也會在海外分行、子行所在地，包括柬埔寨、越南投入興建圖書館協助當地孩童教育的計畫。

行政院副院長鄭麗君今日也出席這場由玉山金控舉辦的「點亮希望、照亮未來」感恩活動，她指出，玉山興建圖書館這18年的歷程，是實現教育平權的里程埤，她說，本身也是玉山銀行信用卡的卡友，都會收到玉山圖書館陸續在全國各地興建的「黃金種子計畫」最新進度，她指出，玉山銀行不只打造空間，還帶來50萬套書籍，在軟硬體都給予協助，200所圖書館投資的不僅是財富，是孩子一輩子的心靈和視野，也是給下一代的禮物，是對台灣最好的投資。

鄭麗君說，在她的成長歷程，閱讀是不可或缺的心靈糧食，她第一次走進學校的圖書館，就感受到世界的浩瀚，如果沒有當年流連在重慶南路書街的時光，就沒有現在的她，在閱讀空間裡和自己對話，成為自我成長的養份，很多文字在人生不同階段一讀再讀，都有歷久彌新的感受。鄭麗君也形容，閱讀不只是自我成長，更是裝上思辨力和想像力的翅膀。

今日出席活動的，還包括了玉山金控創辦人黃永仁，以及外貿協會董事長黃志芳、教育部次長劉國偉等人。黃男州也指出，200所圖書館是一個新里程，未來將更強化制度創新、深化師資、志工培訓，擴大教育夥伴與政府單位合作，並且將這個行動延伸至海外。

行政院 圖書館 黃男州

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