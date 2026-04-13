GRT豐裕環球攜手聯邦投信搶進未具證市場 鎖定美國土地資產機會

國際資產管理機構豐裕環球資產管理有限公司（GRT Capital Management Limited）攜手聯邦投信，正式進軍高端財富管理未具證市場。雙方13日舉行策略合作簽約記者會，宣布推出聚焦「美國土地資產」的全新投資策略，為高資產客戶開啟差異化配置新選項。

GRT豐裕環球總裁林德廉（Jamie）表示，此次選擇聯邦投信作為台灣合作夥伴，關鍵在於其深厚的資產管理實力與私募股權投資經驗。聯邦投信為國內少數具備私募股權子公司且具實績的投信機構，長期深耕另類資產，展現出強勁的投資與管理能力。

GRT豐裕環球策略股東Bill Doherty表示，近期美伊地緣政治風險主要透過能源供應鏈傳導至全球經濟影響。目前全球約有20%的原油需經由荷莫茲海峽運輸，受衝突影響，油輪航運量已大幅下滑；據統計，已有超過150艘船舶受阻滯留或被迫避開相關海域，不僅引發能源價格飆升，更導致全球供應鏈面臨中斷威脅，對全球經濟復甦帶來嚴峻挑戰。

Bill Doherty指出，布蘭特原油先前已暴漲逾110美元；此外，通膨壓力將使聯準會（Fed）降息時間推遲。目前衝擊主要表現為「通膨升溫」與「成長放緩」，而非全面性的金融風險，對投資人而言，市場波動雖不可避免，但美國經濟的基本面仍具備相當的支撐力。

事實上，美國在「人口成長、產業回流、基礎建設擴張」三大動能驅動下，土地需求持續攀升，但供給相對有限，形成長期結構性缺口。他強調，土地資產兼具抗通膨與資本增值雙重特性，正逐步成為全球投資人資產配置中的核心資產之一，而美國經濟雖受到波及，但衝擊相對可控。

針對房地產市場風險，Bill Doherty認為，強調2008年次貸危機的教訓以及現行風險控管機制下，過去導致危機的「NINJA貸款」（無收入、無工作、無資產、零頭期款）已不復存在。目前首次購屋者至少需要支付5%的頭期款，而購買第二套房產則需支付20%至25%的頭期款，這些「監管機制」大大降低了再次發生類似危機的可能性。

聯邦投信總經理莊雅晴表示，聯邦投信長期深耕國內外股票與債券市場，為投資人提供專業且穩健的投資方案，也不斷強化多元資產配置能力。此次合作也是呼應政府推動高端財富管理與亞灣金融專區政策，也回應高資產客戶對「差異化投資」與「實體資產配置」的需求升溫趨勢下的投資解方。

展望未來，莊雅晴指出，聯邦投信將持續在私募股權市場深耕的基礎上，持續在另類資產領域的發展，結合國際合作夥伴的專業能力，為投資人打造更完整、更具前瞻性的資產配置解決方案，成為長期值得信賴的投資夥伴。

莊雅晴認為，本次合作的核心，不只是投資策略的引進，而是將國際機構投資人在實體資產與另類投資上的配置經驗，帶給台灣市場。這不是取代傳統股債，而是讓資產配置更完整的一塊拼圖，透過這樣的布局，希望協助投資人在不同市場環境下，都能擁有不錯的息收來源，以及更具長期潛力的資產配置選項。