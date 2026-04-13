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第一金投信不回應公股投信合併消息 高階經理人陸續調整
市場傳出四大公股金控旗下的投信將進行整併，第一金（2892）對四大公股投信合併後的占比會過半，可望握有實際主導權；第一金投信對市場傳聞不予回應。
第一金投信近期陸續調整高階經理人，2025年底，前任總經理廖文偉調回第一銀行升任財務處處長，總經理由督導業務行銷副總高子敬接任；2026年3月中，張正鼎接任投資長，原任投資長曾志峰轉往統一投信。
第一金投信截至今年2月的資料，共有115檔基金，規模達1575.01億元，其中，股票型基金規模433.88億元，債券型基金規模1,112.25億元。
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