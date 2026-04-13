第一金投信不回應公股投信合併消息 高階經理人陸續調整

近年越來越多台灣高資產族群採取海內外分散配置的資產布局策略，投資標的涵蓋股票、黃金、不動產，並結合信託與控股公司的結構來進行資產傳承規劃。然而，隨著全球CRS（共同申報及盡職審查準則）制度常態化，CFC（受控外國企業）制度亦逐步落實，過往以「節稅」為核心的思維已不再適用，需轉型成以「全面稅務規劃」為基礎，透過合法合規申報與管理建立家族的資產護城河。有鑑於此，國泰世華銀行攜手會計師事務所，連續第三年推出《2026重要稅負指南》，協助高資產客戶在跨境資產高度透明化的稅務環境下，建立清楚、可長期運作的資產與傳承規劃方向。即日起，客戶可透過國泰世華財管LINE帳號線上閱讀該指南。

2026-04-13 14:50