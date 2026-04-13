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語音即可交易 HOYA BIT「AI金寶」整合六大核心功能

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
台灣加密貨幣交易所HOYA BIT今日宣布，旗下AI交易入口 「AI Native Exchange OS」正式上線，並同步推出功能 IP 「金寶」。首波版本整合六大核心功能。圖／HOYA BIT提供
台灣加密貨幣交易所HOYA BIT今日宣布，旗下AI交易入口 「AI Native Exchange OS」正式上線，並同步推出功能 IP 「金寶」。首波版本整合六大核心功能。圖／HOYA BIT提供

台灣加密貨幣交易所HOYA BIT今日宣布，旗下AI交易入口 「AI Native Exchange OS」正式上線，並同步推出功能 IP 「金寶」。首波版本整合六大核心功能，涵蓋入金引導、幣種即時報價與市場趨勢、個人資產總覽、閃兌與定期定額下單、日日生幣申購與歷史回測試算，以及到價通知設定與訂單查詢，讓用戶可透過自然語言完成多項常用操作，減少在不同頁面之間切換的複雜流程。

HOYA BIT 創辦人彭云嫻表示，加密貨幣市場波動快、資訊量大，又是24小時不間斷運作，使用者真正缺的往往不是更多工具，而是在需要做判斷的時候，能否更快取得資訊、理解選項並完成操作。該公司希望做的，不是一個附加在交易所上的AI功能，而是把AI變成交易所新的操作入口。HOYA BIT 成為首家台灣導入自然語言就能完成交易的加密貨幣交易所，就是希望讓更多用戶不必先學會複雜介面，也能更直覺地參與虛擬資產市場。有效提升用戶操作的正確率與信任感，普惠金融才有機會真正往前一步。

HOYA BIT 表示，「AI 金寶」首波上線的六大核心功能，已涵蓋多數用戶從了解市場、檢視資產到執行交易的主要路徑。用戶可直接以自然語言提出需求，例如「幫我把 1,000USDT 閃兌成 BTC」、「說明一下我現在的資產配置」，系統即可理解指令內容，協助完成資訊整理、步驟規劃與操作引導，並在用戶確認後完成相應流程。

在交易執行層面，AI 金寶可支援閃兌、定期定額與日日生幣等功能入口；在資產管理層面，用戶可即時查看個人帳戶現況、歷史表現與資產配置資訊；在市場研究層面，系統則整合即時報價與資訊，協助用戶更快掌握市場動態，降低資訊理解與操作門檻。

HOYA BIT 強調，AI金寶的定位不是代替用戶做投資決策，而是作為一個更直覺的操作入口，協助用戶在複雜的金融環境中，更有效率地取得資訊、理解步驟並完成操作。所有涉及金額異動的功能，均設有明確確認機制，確保每一筆交易皆經過用戶授權後才會執行。

金寶 加密貨幣

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