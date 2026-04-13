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支持北車館前路都更開發案 台企銀主辦日勝生33.94億元聯貸簽約

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導

台灣企銀統籌主辦日勝生活科技股份有限公司（下稱「日勝生」）新臺幣33.94億元聯合授信案，於13日完成聯貸簽約，該聯貸案主要用途為支應辦理「台北市中正區公園段二小段246地號等28筆土地都市更新事業計畫案」所需。

本次聯貸案由台灣企銀擔任統籌暨額度管理銀行，在銀行團踴躍參貸下，獲得第一銀行、彰化銀行、農業金庫、樂天銀行及華泰銀行等五家銀行鼎力支持，顯現銀行團對公司經營團隊的高度認同及肯定，以及對日勝生集團未來發展深具信心。

本次開發案基地位於台北市中正區館前路，鄰近台北車站，透過都市更新整體規劃凝聚地區共識，強化都市生活機能，增進土地使用效益，完善地區公共設施，並改善都市環境景觀。日勝生近年積極參與都更案、危老重建案及捷運聯合開發案，並導入綠能建築及智慧建築理念，落實永續發展目標。

台灣企銀致力推廣危老重建及都市更新業務，長期透過危老都更優惠貸款、聯貸、專案融資等多元金融工具，提供企業穩定的資金支持。身為國內唯一中小企業專業銀行，台灣企銀今年以「跨域並進、再創高峰」為經營主軸，強化跨業務合作，並持續深耕核心放款業務及多元布局，強化個人金融業務及海外業務發展，以擴大收益來源，同時精進風險控管，提升競爭力與品牌價值，並持續深化政策金融角色，結合政府資源與金融專業，與客戶攜手朝向穩健成長與永續共榮的願景邁進。

台北車站 第一銀行 日勝生 台灣企銀 都更

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