國泰世華發布《2026重要稅負指南》聚焦跨境資產及傳承新局

近年越來越多台灣高資產族群採取海內外分散配置的資產布局策略，投資標的涵蓋股票、黃金、不動產，並結合信託與控股公司的結構來進行資產傳承規劃。然而，隨著全球CRS（共同申報及盡職審查準則）制度常態化，CFC（受控外國企業）制度亦逐步落實，過往以「節稅」為核心的思維已不再適用，需轉型成以「全面稅務規劃」為基礎，透過合法合規申報與管理建立家族的資產護城河。有鑑於此，國泰世華銀行攜手會計師事務所，連續第三年推出《2026重要稅負指南》，協助高資產客戶在跨境資產高度透明化的稅務環境下，建立清楚、可長期運作的資產與傳承規劃方向。即日起，客戶可透過國泰世華財管LINE帳號線上閱讀該指南。

《2026重要稅負指南》共分為七大主題，包括：金融投資商品稅務、非美國稅務居民投資美國金融商品稅制、海外所得稅務、綜合所得稅申報實務、不動產與資產傳承相關稅務，且今年新增「家族辦公室」專章，期許高資產客戶透過對家族辦公室的了解，完善家族傳承及家族治理的建置軌跡。此外，因應市場關注的熱門投資趨勢，新增黃金投資、都更稅負與農地傳承等議題，更貼近實務的稅務解析。

針對資產布局在海內外的客戶，國泰世華稅務專家團隊特別提醒，2026年是CFC申報制度的重要轉折點，台灣自2023年實施CFC以來，稅捐稽徵機關已建置及累積兩年的申報資料量，透過交叉比對與查核模型，稅務環境正式進入數據驗收期，過往部分投資人會抱持海外資金未匯回即免稅，或是未申報就不需繳稅的迷思，已不再適用於現行制度。

國泰世華稅務專家團隊進一步指出，如實申報不僅合規，更是為資產建立清楚且可追溯的來源證明。在現行最低稅負制下，每一申報戶海外所得基本稅額仍享有新台幣750萬元免稅額度，若能善用免稅額並完整申報，不僅可降低風險，更能在未來進行大額資金匯回時，提供最具說服力的合法來源依據，讓金流與稅務資料相互對應、具備一致性。

在家族傳承議題中，不動產傳承始終是高資產家族關注的核心議題，國泰世華稅務專家團隊建議，客戶可深入了解「買賣」、「繼承」與「贈與」三種常見傳承路徑的法規差異與稅負結構。從多數試算情境來看，「繼承」因享有較高遺產稅免稅額，且過戶時無須繳納土地增值稅，整體稅負往往較具優勢。

然而，稅務專家也提醒，若因現實需求無法透過繼承傳承不動產時，單純追求稅負極小化，可能忽略長期資產增值等因素，導致總稅負增加。以實務經驗來看，「贈與」雖能迅速完成移轉（唯尚須考慮贈與稅負相關影響），但子女取得成本以公告現值計算，未來出售時恐面臨較高房地合一稅；「買賣」雖需負擔不動產交易所得稅負，及實際支付買賣交易價金（唯尚須考慮金流證明避免二親等內買賣以贈與論），卻可提高子女取得成本，降低未來子女售出潛在之房地合一稅。因此，傳承規劃應同時考量家族成員生命週期與資金流向，做出最貼近實際需求的選擇。

因應高雄資產管理專區開辦，國泰世華銀行可針對專區客戶需求，協助建置「家族辦公室」之外，也提供各項家族辦公室服務；《2026 重要稅負指南》中也特別設專章介紹「家族辦公室」的概念與運作重點。國泰世華稅務專家表示，家族辦公室不只是行政支援單位，更像是家族財富的指揮中心，協助整合跨境資產、股權架構與傳承，可有效降低因零散規劃而衍生的稅務或法律風險。不過，每個家族的規模與需求皆不同，並非所有客戶都必須設立獨立的單一家族辦公室（SFO），建議高資產客戶、中小企業主可先以金融機構家族辦公室服務作為起點，再依據家族發展與資產規模，逐步建構最合適的治理模式。

國泰金控為台灣最大資產管理業者之一，秉持「夠穩健，才能靈活前進」精神，積極發展資產管理為銀行、保險外的第三事業引擎。展望未來，延續集團策略，國泰世華稅務專家團隊為客戶量身打造合規、穩健且具長期韌性的家族傳承藍圖，並與國際制度接軌，推動台灣成為亞洲資產管理中心。