守護投資人資產！凱基證券響應證交所第三波反詐行動

為守護投資人資產安全、強化全民防詐意識，凱基證券積極響應臺灣證券交易所推動的「5D反詐行動」第三波宣導主軸「凍ㄟ！先Check一下！」，全面配合證交所反詐政策，將持續透過多元管道深化投資人對詐騙風險的辨識能力，共同打造更安全、可信賴的投資環境。

近年金融詐騙手法日益翻新，假投資社群、冒充專業機構或名人推薦等情境層出不窮。凱基證券表示，詐騙不僅侵害個別投資人權益，更對整體金融秩序與市場信任造成衝擊，因此證交所以「5D反詐行動」為核心，陸續推出多波整合式、系統化防詐宣導。從第一波提醒民眾在涉及金錢時「冷靜想一下」，到第二波以「小心有鬼」提醒詐騙話術，本次第三波宣傳進一步強調止詐行動，透過「凍ㄟ！先Check一下！」的諧音口號，提醒投資人於接收可疑投資訊息時，務必先停下來查證來源。凱基證券認為，此一簡單卻具高度記憶點的訴求，有助於提升民眾即時防詐的行動力。

此外，凱基證券持續將反詐理念落實於制度與營運流程中，善盡證券商第一線守護投資人的責任，透過建置完善的反詐治理架構、跨部門應變機制及定期檢視風險態樣，強化內部辨識與通報效率，並結合教育訓練，讓防詐意識成為企業文化的一部分。相關表現連續兩年獲得主管機關肯定，榮獲證交所「證券商反詐騙評鑑」卓越獎，展現在投資人保護與金融安全領域的深耕成果。

同時，凱基證券運用多元數位平台與客戶互動管道，持續推廣「5D反詐守則」，提醒投資人面對可疑資訊應先停、看、查證；並整合科技防護工具，如偽冒偵測、詐騙情資查詢服務、專屬短碼簡訊「68178」，有效阻斷詐騙訊息擴散、協助投資人辨識可疑來源。凱基證券亦於去年與警政署刑事局簽署合作備忘錄，推動情資分享與識詐教育，展現與公部門協力打詐的決心。凱基證券將秉持「公平同理，待客如己」的服務理念，持續攜手主管機關，為投資人打造更安全、更安心的投資環境。