中東戰火下金價挫 公股銀：中期基本面穩健

國際現貨黃金上周漲1.53%，但隨著美國宣布將於美東時間4月13日上午10點（台灣時間13日晚上10點）正式對荷莫茲海峽進行封鎖，也讓國際金價在13日亞洲早盤交易時段回吐漲幅，目前黃金現貨價跌幅收斂至每英兩4,700美元附近。

根據公股銀行投資研究報告指出，這場衝突已從外交桌全面轉向火線，目前最關鍵的觀察點在於，台灣時間今晚10 點封鎖令正式執行時，伊朗是否會對美軍軍艦發動反擊。若是發動反擊，研判局勢將不可避免地走向全面開戰。

在投資策略上，由於市場已進入戰爭定價模式，短期內建議增持能源股與具備避險屬性的資產，或關注受惠於軍事預算增加的國防工業。

針對金價後續走勢，公股銀行引用世界黃金協會報告指出，從期權指標—風險逆轉（RR）波動度來看，黃金市場短期偏向保守操作，長期仍維持多頭配置；此外，從4月初黃金ETF呈現淨流入來看，金價已出現底部支撐。

另外，根據彭博統計近三個月機構對於金價的預測，中位數顯示金價高點落在2026年第四季度，而支撐黃金價格走揚的理由包括宏觀地緣政治風險持續、美元中期走貶趨勢未變，以及各國央行買盤強勁。

公股銀行認為，黃金在三月的下跌原因，主要歸咎於「流動性事件」，市場在恐慌下跌之際，相對保值的黃金被拋售以滿足保證金與現金需求；短期上應留意中東局勢變化，若悲觀情境為談判破裂，能源通膨壓力大增，可能會進一步擴大如同三月的跨資產調整，但考慮到金價中期基本面穩健，研判一旦戰事緩解，資金有望快速回補，建議投資人以多元資產配置的角度，逢修正適度配置。