快訊

宜蘭駕訓班爆「環抱教學」 68歲教練疑為性騷累犯…女子崩潰報警

白沙屯粉紅超跑鎮瀾宮前甩尾！轎班大哥摔倒 網友驚：3女神力量太大

最難訂Buffet「饗饗 微風信義店」今日起火 民眾急疏散！業者回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

中東戰火下金價挫 公股銀：中期基本面穩健

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導

國際現貨黃金上周漲1.53%，但隨著美國宣布將於美東時間4月13日上午10點（台灣時間13日晚上10點）正式對荷莫茲海峽進行封鎖，也讓國際金價在13日亞洲早盤交易時段回吐漲幅，目前黃金現貨價跌幅收斂至每英兩4,700美元附近。

根據公股銀行投資研究報告指出，這場衝突已從外交桌全面轉向火線，目前最關鍵的觀察點在於，台灣時間今晚10 點封鎖令正式執行時，伊朗是否會對美軍軍艦發動反擊。若是發動反擊，研判局勢將不可避免地走向全面開戰。

在投資策略上，由於市場已進入戰爭定價模式，短期內建議增持能源股與具備避險屬性的資產，或關注受惠於軍事預算增加的國防工業。

針對金價後續走勢，公股銀行引用世界黃金協會報告指出，從期權指標—風險逆轉（RR）波動度來看，黃金市場短期偏向保守操作，長期仍維持多頭配置；此外，從4月初黃金ETF呈現淨流入來看，金價已出現底部支撐。

另外，根據彭博統計近三個月機構對於金價的預測，中位數顯示金價高點落在2026年第四季度，而支撐黃金價格走揚的理由包括宏觀地緣政治風險持續、美元中期走貶趨勢未變，以及各國央行買盤強勁。

公股銀行認為，黃金在三月的下跌原因，主要歸咎於「流動性事件」，市場在恐慌下跌之際，相對保值的黃金被拋售以滿足保證金與現金需求；短期上應留意中東局勢變化，若悲觀情境為談判破裂，能源通膨壓力大增，可能會進一步擴大如同三月的跨資產調整，但考慮到金價中期基本面穩健，研判一旦戰事緩解，資金有望快速回補，建議投資人以多元資產配置的角度，逢修正適度配置。

伊朗 金價

延伸閱讀

布蘭特油價開盤狂飆8% 美伊談判破裂 美軍宣告「此時」封鎖荷莫茲

金價難測 專家喊適度持有

（經濟會員內容不上線） 中東戰火重塑全球金融生態

（勿上網）美伊和談露曙光 美債黃金分批加碼

相關新聞

瀚亞投信 勇奪 LSEG 理柏台灣2026年兩項大獎

成立超過20年的瀚亞印度基金，憑藉穩健且具競爭力的長期表現，榮獲2026年LSEG理柏台灣基金獎「三年期」與「五年期」雙料大獎，充分驗證基金在績效表現、風險控管等關鍵指標上的卓越實力，並獲得國際專業評比機構的高度肯定。

台新Richart外幣定存升級 美元6個月最高4.3%

近期中東局勢升溫、能源價格波動，加上市場對美國聯準會（Fed）利率政策走向分歧，投資環境不確定性升高，具備「收益可預期」特性的外幣定存，成為資產配置的選項。看準穩健理財工具需求升溫，台新Richart宣布即日起全面升級美元及澳幣定存專案。中、長天期美元定存的大幅調升3個月美元新資金定存年利率由4.8%提升至5%；6個月期則由3.6%一舉提升至4.3%，單次調幅達0.7個百分點。以存入10000美元為例，6個月期滿後可領取約新台幣6665元利息。

北美台商協會來訪證交所 聚焦美企來台上市與優勢產業對接

北美洲台灣商會聯合總會(TCCNA)白越珠總會長於4月10日偕資誠聯合會計師事務所，率北美洲各大台商協會及華人代表來訪證交所，同行企業所屬產業涵蓋AI數據分析、ESG循環經濟、生物科技及資訊消費產業等，會中就外國企業來台上市及台灣資本市場優異表現進行討論及交流，希冀結合台美兩地優勢，建立外國企業來台上市之鏈結，共築「亞洲那斯達克」。

守護投資人資產！凱基證券響應證交所第三波反詐行動

為守護投資人資產安全、強化全民防詐意識，凱基證券積極響應臺灣證券交易所推動的「5D反詐行動」第三波宣導主軸「凍ㄟ！先Check一下！」，全面配合證交所反詐政策，將持續透過多元管道深化投資人對詐騙風險的辨識能力，共同打造更安全、可信賴的投資環境。

中東戰火下金價挫 公股銀：中期基本面穩健

國際現貨黃金上周漲1.53%，但隨著美國宣布將於美東時間4月13日上午10點（台灣時間13日晚上10點）正式對荷莫茲海峽進行封鎖，也讓國際金價在13日亞洲早盤交易時段回吐漲幅，目前黃金現貨價跌幅收斂至每英兩4,700美元附近。

美伊談判破局 美元短線恐轉強

中東局勢再度髮夾彎進展，美伊談判破局，且川普擬對荷莫茲海峽進行封鎖，引發市場對衝突升溫的擔憂，帶動國際油價飆破每桶100美元之上。國銀指出，受到國際情勢影響，美元短線走勢可能轉強，資金再度轉向美元等避險資產。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。