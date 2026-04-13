美伊談判破局 美元短線恐轉強

近期食安事故連環爆！除了高雄正義市場春捲案之外，新北的清六食堂也爆發食品中毒案件，兩起事故累積就醫人數高達百人以上，店家接下來除了要面對停業、政府罰鍰之外，還必須承擔受害人的損害賠償請求。產險業者提醒各商家應重視食安議題，並透過保險轉嫁經營風險，對於食品業者而言，一張產品責任險的保單不只是「應付機關檢查」而已，更是保護自己經營品牌的最後一道防線。

2026-04-13 09:43