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美伊談判破局 美元短線恐轉強
中東局勢再度髮夾彎進展，美伊談判破局，且川普擬對荷莫茲海峽進行封鎖，引發市場對衝突升溫的擔憂，帶動國際油價飆破每桶100美元之上。國銀指出，受到國際情勢影響，美元短線走勢可能轉強，資金再度轉向美元等避險資產。
回顧美元近期表現，在美國3月通膨數據意外下行後，美元指數一度連續走跌，不過隨著地緣政治風險升高，市場焦點重新回到避險需求，預期美元後續走勢仍將高度受到中東情勢發展牽動。
至於日圓方面，國銀分析，美元兌日圓近期持續走升，並逼近160關卡，已引發日本政府關注。日方官員重申，若匯率波動過大，將不排除出手干預。此外，日本通膨數據回升，也使市場對日本銀行提前調整政策的預期升溫。
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